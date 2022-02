Riflettori accesi sul Carnevale di Malo, tutto pronto per la 98ª edizione

Tutto pronto per la 98ª edizione del Carnevale di Malo che torna a vivacizzare con luci, musica e colori il cuore del Paese domenica 27 febbraio e martedì 1° marzo.

«Con il carnevale ed i messaggi che questa festa porta con sé – spiega il sindaco, Moreno Marsetti – facciamo un altro passo nella direzione del ritorno ad una normalità tanto auspicata. A Vicenza, domenica scorsa, i nostri carri sono stati protagonisti di un grande evento contribuendo a pubblicizzare Malo ed il suo carnevale. Ora tocca a noi. Ringrazio sin da ora quanti, volontari della Pro Loco in testa, si stanno spendendo per questa nuova edizione superando le difficoltà del momento».

L’Amministrazione comunale assieme alla Pro Malo, agli Amici del Carnevale, ai Carristi e le diverse Associazioni coinvolte hanno definito tutti i dettagli tecnico-organizzativi per la migliore riuscita dell’evento nel pieno rispetto delle normative imposte dall’emergenza sanitaria.

Questo il programma con ENTRATA LIBERA:

DOMENICA 27 FEBBRAIO

Ore 10:30 – Inizio Carnevale. ESPOSIZIONE DEI CARRI MASCHERATI per le Piazze del Centro storico di Malo. Dalle 14.30 in Piazza Zanini il via all’animazione con la presentazione a cura di Elena Frigo e Marco Festa. Nelle diverse piazze si esibiranno, in originali coreografie, i gruppi di ballo che accompagneranno i carri allegorici nei loro movimenti. L’Associazione Amici del Carnevale, per l’occasione, terrà aperta la propria sede in via Cardinal De Lai, 2 per consentire ai piccoli e ai grandi di scoprire il mondo della cartapesta creando delle maschere allegoriche. Durante l’evento sarà in funzione il trenino per i bambini che li porterà lungo tutto il percorso ad ammirare il magico mondo del Ciaci. In Piazza Zanini, infine, sarà attivo un ricco stand gastronomico della Pro Malo. Alle ore 18 la chiusura.

MARTEDÌ 1° MARZO

Dalle 14.30 è prevista la seconda ESPOSIZIONE DEI CARRI MASCHERATI accompagnati dai corrispettivi gruppi di ballo che coloreranno le Piazze del Centro storico, portando la giusta linfa Carnevalesca. In Piazza Zanini l’animazione curata da Elena Frigo e Marco Festa con interviste ai Carristi e al pubblico presente. Anche martedì sarà presente il trenino per i più piccoli e lo stand gastronomico della Pro Malo. La chiusura è fissata alle ore 18.

«Il Carnevale di Malo è e rimane un fiore all’occhiello del Paese – commenta l’assessore, Silvia Berlato – forte di una storia oramai centenaria, per una cultura e tecnica della cartapesta di grande qualità in grado di abbattere il tempo. Al resto ci pensano maschere e musica a dare al Carnevale un valore aggiunto.

Sarà un’edizione diversa senza la sfilata tra le vie del Centro ma non cambierà il messaggio. Sono certa che questo evento saprà regalare ancora una volta emozioni sicuramente ai piccoli, che hanno pagato forse più di altri questi due anni di pandemia e che hanno bisogno di ritrovare sorriso e divertimento, ma anche i più grandicelli che saranno a Malo alla ricerca di svago e divertimento».

CHIUSURA STRADE

Con ordinanza nr. 54 del 23.02.2021 è stato istituito il divieto di transito nelle seguenti vie:

• via Sa Bernardino, a partire dall’intersezione con via Bologna/Largo Morandi;

• via Marano fino all’intersezione con via degli Alpini;

• via Liston San Gaetano;

• via Loggia;

• Piazza Marconi (lasciando il libero transito da e per Monte Pian);

• via Chiesa, a partire dalla torre campanaria e fino a via Liston San Gaetano e via Città della Speranza, con conseguente sospensione della circolazione di tutti i veicoli (eccetto il passaggio del trenino autorizzato, nei giorni di domenica 27 dalle ore 9,30 alle ore 18,30 ed il martedì 1° marzo dalle ore 13,00 alle ore 18,30).

È stato istituito inoltre il DIVIETO DI SOSTA con rimozione in via Largo Europa negli stalli di sosta lato Ovest – facciata municipale, onde consentire lo stazionamento delle bancarelle e dei venditori ambulanti nei giorni 27/02/2022 dalle ore 9,30 alle ore 18,30 ed il martedì 1° marzo dalle ore 13,00 alle ore 18,30;

DIVIETO DI SOSTA con rimozione in Piazza Zanini negli stalli di sosta lato Nord – lato sala polivalente, onde consentire il montaggio delle strutture “cucina” e “casetta di legno”, la permanenza delle stesse per tutto il periodo indicato ed il loro smontaggio, dalle ore 8,00 del venerdì 25 febbraio al 3 marzo 2022.

Fonte Comune di Malo