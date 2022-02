Rally Meeting 2022, la due giorni a tutto motori

RALLY MEETING 2022: SABATO MATTINA L’INAUGURAZIONE CON IL MINISTRO ERIKA STEFANI. IL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE DEL VENETO LUCA ZAIA

Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli e non si attende che lo start per il Rally Meeting 2022, la due giorni a tutto motori, organizzata sabato 19 e domenica 20 febbraio in Fiera a Vicenza dal due volte campione del mondo rally Miki Biasion in collaborazione con ACI Vicenza.

Sarà un viaggio affascinante in mezzo a vetture che hanno fatto la storia delle corse, ma anche tra stand in cui gli operatori del settore si ritroveranno per tanti appuntamenti di fascino e ricchi di emozioni.

Sabato mattina, alle ore 11, l’inaugurazione ufficiale: tra le tante personalità presenti ci sarà il Ministro per le disabilità Erika Stefani.

Non potrà intervenire, invece, il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, che nel ringraziare il presidente di ACI Vicenza Luigi Battistolli e Miki Biasion per l’invito ha voluto comunque mandare il suo messaggio augurale: “Questa è davvero un’occasione unica per gli appassionati della disciplina rallistica, ma anche un momento d’incontro fra gli addetti e i protagonisti di questo sport automobilistico, che in Veneto ha una sua forte tradizione – ha scritto – Questa due giorni rappresenta, quindi, un condensato di passioni per le quattro ruote che ha attraversato generazioni e che sono certo richiamerà molti “amanti del traverso”. Il rally, infatti, è un perfetto connubio tra il fascino della corsa e mettersi alla prova su percorsi da brivido, e molti dei quali di straordinaria bellezza paesaggistica…”

L’Automobile Club Vicenza sarà presente con uno stand che da una parte sarà il palcoscenico per una serie di premiazioni di campionati svoltisi nel 2021 e, dall’altra, sarà uno “sportello” utile di informazioni e di servizi, con la possibilità tra l’altro di rinnovare la licenza sportiva, purchè in possesso di certificato medico.

Domenica 20 febbraio alle ore 15.30 appuntamento da non perdere con una passerella di campioni per la consegna dei trofei ai vincitori del Trofeo ACI Vicenza Rally 2021.

Per una più agevole entrata in Fiera, è consigliabile l’acquisto del biglietto on-line sul sito https://www.vivaticket.com/…/rally-meeting-2022/175844