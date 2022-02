Questura di Vicenza: controlli straordinari del territorio nel Comune di Bassano del Grappa

– Commissariato P.S. di Bassano del Grappa –

Disposti dal Questore: 9 Misure di Prevenzione e 2 Ordini di Allontanamento dal Territorio Nazionale

I Servizi straordinari interforze di controllo del territorio disposti dal Questore della Provincia di Vicenza Paolo SARTORI si sono spostati nel territorio provinciale. Nella giornata di ieri, infatti, è cambiato lo scenario delle attività di Polizia iniziate da alcune settimane in maniera sistematica e sostanzialmente concentrate, sino ad ora, nelle aree maggiormente a rischio del Comune di Vicenza.

Nel tardo pomeriggio e nella serata di ieri, infatti, teatro delle operazioni è stata la Città di Bassano del Grappa. Così come disposto con Ordinanza del Questore sono stati impiegati gli Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Bassano del Grappa, nonché gli uomini dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale della città bassanese, per un totale di oltre 30 appartenenti alle varie Forze di Polizia.

Anche in questo caso, come nelle precedenti occasioni, lo scopo di questi interventi straordinari sul territorio è stato precipuamente quello di prevenire e reprimere i fenomeni di degrado urbano ai quali sono indissolubilmente connessi quei reati che creano maggiore allarme sociale, soprattutto quelli contro il patrimonio (furti in abitazione e borseggi in special modo), lo spaccio di sostanze stupefacenti, le aggressioni e l’abusivismo commerciale. Le zone attenzionate dagli agenti sono state in particolare quelle del centro storico, della Stazione Ferroviaria e Parco Ragazzi del ’99 dove sono stati controllati anche alcuni esercizi pubblici.

Questi controlli, inoltre, hanno consentito di monitorare i luoghi di aggregazione dei giovani studenti, e di evitare che soggetti dediti ad attività criminali possano avvicinarli e coinvolgerli in situazioni di pericolo, mettendo a repentaglio la loro incolumità e la loro sicurezza. Tutto ciò ha consentito alle Forze dell’Ordine impiegate nell’operazione di procedere ad una attenta e costante verifica circa la presenza di persone pregiudicate che, per situazioni diverse, possano costituire un serio pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica o che non posseggono più alcun motivo lecito per permanere sul nostro Territorio.

Complessivamente – anche nel corso di Posti di Controllo effettuati lungo le principali arterie che conducono in Città – sono stati controllati 36 autoveicoli e 91 persone, di cui stranieri 12 e 16 con precedenti penali e/o di Polizia nonché 5 esercizi pubblici.

Al termine delle operazioni condotte sul territorio e delle attività di verifica nei confronti di tutte le persone identificate nel corso di questi servizi, l’Ufficio Immigrazione e la Divisione Anticrimine della Questura – per quanto riguarda, rispettivamente, l’attualità dei Titoli di Soggiorno posseduti da cittadini extracomunitari residenti nella nostra Provincia, e la presenza di pregiudicati implicati in attività delinquenziali – hanno predisposto le procedure amministrative ai fini dell’adozione, dal parte Questore Sartori, dei seguenti Provvedimenti:

• 5 Fogli di Via Obbligatori dal Comune i Bassano del Grappa

nei confronti di due cittadine italiane e tre cittadini stranieri. Le prime per precedenti Penali e/o di Polizia riguardanti reati di truffa, guida in stato di ebrezza, false attestazioni o dichiarazioni a Pubblico Ufficiale sulla propria identità. I cittadini stranieri, invece, sono gravati da precedenti per reati contro la persona, conto il patrimonio, armi, evasione e stupefacenti. Tutti soggetti socialmente pericolosi e per di più senza alcun legame con il territorio di Bassano del Grappa nel quale sono stati sorpresi a delinquere, per questo diffidati a lasciarlo con obbligo di non farvi rientro per un periodo di tre anni.

• 4 Avvisi Orali (Misura di Prevenzione prevista dal Codice delle leggi antimafia)

nei confronti di cittadini italiani uomini e donne con precedenti penali e/o di Polizia per reati di varia natura contro il patrimonio, contro la persona ovvero per spaccio di sostanze stupefacenti e delitti contro l’ordine pubblico i quali, a causa dei precedenti a loro carico, denotano una spiccata pericolosità sociale.

• 2 Ordini di Allontanamento dal Territorio Nazionale.

nei confronti di un cittadino algerino di 72 anni e di un marocchino di anni 36 che durante i controlli di ieri sono risultati irregolari in Italia e con precedenti Penali e/o di Polizia. Il Questore Sartori ha, pertanto, emesso il Decreto di allontanamento, ordinando agli stranieri di lasciare il territorio entro 7 giorni; in caso non ottemperassero, costoro verranno denunciati alla Procura della Repubblica ed accompagnati coattivamente verso il Paese di origine.

“Così come si sta facendo nel Capoluogo, allo stesso modo sono state intensificate le operazioni straordinarie di controllo del territorio anche nel territorio provinciale. Nella giornata di ieri queste attività, effettuate sinergicamente con le altre Forze di Polizia, hanno interessato il Comune di Bassano del Grappa – ha evidenziato il Questore Sartori -. Anche in questa occasione è stata disposta l’applicazione sistematica di Misure di Prevenzione Personale e di quei Provvedimenti di natura amministrativa di competenza del Questore che consentono, da un lato, di mantenere un efficace monitoraggio delle zone maggiormente a rischio e delle presenze criminali che le affliggono e, dall’altro, di emarginare ed allontanare dal contesto criminale quei personaggi – stranieri e non – che delle attività delinquenziali hanno fatto la loro unica fonte di sostegno, oltre che la caratteristica principale del loro sistema di vita”.