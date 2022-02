Presentazione dei corsi di laurea organizzati a Vicenza

Fondazione Studi Universitari il 15 e 18 febbraio la presentazione dei corsi a Vicenza dell’Università di Padova

“SCEGLI CON NOI”, NEI PROSSIMI GIORNI LA PRESENTAZIONE DEI CORSI DI LAUREA ORGANIZZATI A VICENZA DALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Sono in programma incontri online il 15 e 18 febbraio

S’intitolano “Scegli con noi” le giornate di orientamento organizzate dall’Università degli Studi di Padova per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado: si svolgeranno online, dal 15 al 18 febbraio, con l’obiettivo di illustrare alle potenziali matricole l’offerta didattica, ma anche le modalità di accesso, i servizi per il diritto allo studio e le numerose opportunità che arricchiscono il percorso formativo universitario.

Più in dettaglio, martedì 15 febbraio con inizio alle ore 9.00 ci sarà l’evento di apertura delle giornate di orientamento con un collegamento dal Rettorato di Palazzo Bo, dove la Rettrice Daniela Mapelli e il Delegato all’Orientamento Andrea Gerosa daranno il loro benvenuto ai partecipanti.

Nella stessa giornata si svolgerà la presentazione dei corsi della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria, incluso il corso di laurea in Sicurezza Igienico-sanitaria degli Alimenti (SIA) del Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione, che come noto ha sede a Vicenza. L’evento sarà ripetuto per quattro volte, alle 9:30, 11:30, 14:00 e 16:00.

Nella stessa giornata gli studenti potranno inoltre accedere – sempre online – all’infopoint virtuale con i tutor che risponderanno specificamente alle domane relative al corso di studio SIA.

Venerdì 18 febbraio sarà invece la volta della giornata dedicata alla Scuola di Ingegneria, nell’ambito della quale saranno presentati i corsi di laurea e i corsi di laurea magistrale organizzati a Vicenza dal Dipartimento di Tecnica e Gestione dei sistemi industriali (DTG) in Ingegneria Gestionale, Ingegneria dell’Innovazione del Prodotto (con i due nuovi orientamenti proposti, in Progettazione Meccanica e Design e Produzione industriale 4.0) e Ingegneria Meccatronica.

Anche in questo caso l’evento sarà online, con tre interventi (alle 9:00, 11:00 e 14:15) durante i quali saranno presentati i corsi di laurea, e con la possibilità per gli studenti di ascoltare anche le testimonianze di alcuni professionisti, laureatisi al DTG degli anni passati e oggi inseriti con successo nel mondo del lavoro.

Anche per le aspiranti matricole dei corsi del DTG sarà inoltre possibile partecipare agli incontri dell’infopoint virtuale con alcuni tutor disponibili a chiarire eventuali dubbi.

Per partecipare agli incontri è necessaria l’iscrizione online, seguendo le indicazioni sul sito https://scegliconnoi.unipd.it