Pozzolo di Villaga: incendio di un’abitazione, nessun ferito

Alle 14:40, vigili del fuoco sono intervenuti in via Garzola a Pozzolo di Villaga per l’incendio di un’abitazione in collina: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati da Lonigo e Vicenza con due autopompe, un’autobotte, l’autoscala, due mezzi di supporto e 14 operatori hanno iniziato le operazioni di spegnimento, riuscendo a circoscrivere e spegnere le fiamme, evitando un incendio generalizzato dell’abitazione. Le fiamme hanno danneggiato circa 30 mq di copertura oltre la travatura in legno, danni da percolazione al sottotetto e l’abitazione disposta su due livelli. Le cause dell’incendio probabilmente innescate da una canna fumaria sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Sul posto il sindaco e i carabinieri. Le operazioni di soccorso e bonifica sono in fase di conclusione.