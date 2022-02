Polizia Postale di Vicenza: incontri formativi con le scuole

Nella mattinata del 17 febbraio 2022, presso l’Istituto di Istruzione Superiore di Lonigo “Rosselli-Sartori “, i Poliziotti della Sezione Polizia Postale di Vicenza hanno incontrato 6 classi del biennio. L’obiettivo degli incontri è stato quello di sensibilizzare i giovani sui rischi ed i pericoli nell’utilizzazione distorta di Internet, favorendone, invece, un impiego consapevolezza e responsabile. Gli studenti che hanno seguito l’evento in video collegamento sono stati oltre 1600, appartenenti a scuole secondarie di secondo grado della realtà di Bassano del Grappa.

L’incontro di è concretizzato anche grazie all’organizzazione da parte della referente provinciale dell’area legalità e politiche giovanili dr.ssa Emanuela Ropele e della Dirigente dell’Ufficio Scolastico di Vicenza dr.ssa Nicoletta Morbioli.

L’occasione è stata preziosa anche per promuovere tra i giovani la campagna della Polizia di Stato #cuoriconnessi e presentare il nuovo libro “Il Coraggio di alzare lo sguardo “, progetto in collaborazione tra la Polizia di Stato ed Unieuro.

Inoltre, nella mattinata del 19 gennaio 2022, presso l’istituto scolastico “I.P.S.I.A. Lampertico” di Vicenza, ha avuto luogo un ulteriore incontro di formazione della Polizia Postale con gli studenti sui temi del “cyberbullismo, bullismo e altri reati della rete online”. Hanno partecipato, in collegamento streaming su Canale YouTube, oltre 5.200 studenti di diversi istituti scolastici della provincia Berica.

Per la Polizia Postale erano presenti operatori specializzati e con il compito di informare e sensibilizzare gli studenti circa le insidie legate alla rete.

Nell’occasione sono state date risposte a molte domande formulate dai ragazzi ed è stato fornito loro un indirizzo e-mail sul quale potranno inoltrare le loro curiosità in ogni momento ed anche a distanza.

Infine, nella mattinata del 14 febbraio 2022, presso l’Auditorium di Marano Vicentino, con le medesime modalità e con un linguaggio più consono e diretto ai giovani studenti delle scuole medie, i relatori della Polizia Postale hanno affrontato tematiche riguardanti la navigazione in rete e l’uso appropriato dei dispositivi informatici. Hanno partecipato in presenza circa 50 studenti della scuola secondaria locale e in collegamento streaming oltre 12.000 studenti di molti comprensori di Vicenza e provincia.

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

COMPARTIMENTO POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI “VENETO”

SEZIONE POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI

VICENZA