Pista Lunga, FISG, Campionati Italiani Assoluti: a Lollobrigida anche i titoli sui 1500 e 5000. A Ghiotto i 10.000 con record della pista

Proseguono all’insegna delle conferme i Campionati Italiani Assoluti 2022 di pista lunga di scena sul ghiaccio dell’Ice Rink Piné di Baselga. Nella seconda delle tre giornate di gara della competizione organizzata dalla Federghiaccio proprio con il supporto della società di casa, l’Ice Rink Pinè, sono stati assegnati i titoli sui 1500 metri oltre ai 5000 femminili e ai 10.000 maschili: grande protagonista di giornata Francesca Lollobrigida (Aeronautica Militare), con Ghiotto e Giovannini a spartirsi invece la copertina tra gli uomini.

La campionessa azzurra – medaglia d’argento sui 3000 metri e bronzo nella Mass Start dei recenti Giochi Olimpici Invernali di Pechino – dopo essersi aggiudicata ieri i titoli tricolori sui 1000 metri e sui 3000, ha chiuso da campionessa italiana sia i 1500 che i 5000 metri, le uniche due prove al femminile previste nel programma odierno. Nella distanza più breve Francesca ha fatto registrare un tempo di 2’01″61, sufficiente per lasciarsi alle spalle Federica Maffei (Carabinieri), seconda in 2’05″04, e Gloria Malfatti (Sporting Club Pergine), terza in 2’06″40.

La romana classe ’91 non ha poi fallito sui 5000 metri, la distanza più lunga del programma femminile, conclusa al primo posto in 7’27″69, con Gloria Malfatti classificatasi seconda con un crono di 8’09″32 davanti alla sorella Lollobrigida, Giulia (Noale Ice), sul traguardo dopo 8’31″52.

Al maschile bella prova sui 1500 metri per Andrea Giovannini (Fiamme Gialle), campione italiano con il tempo di 1° in 1’50″43. Dietro di lui, con 45 centesimi di distacco, Alessio Trentini (Velocisti Ghiaccio Pergine) in 1’50″88 con la terza posizione andata invece appannaggio di Gabriele Galli (Cardano Skating) con il tempo di 1’51″19.

Sui 10.o00 metri, infine, affermazione per il bronzo olimpico Davide Ghiotto (Fiamme Gialle): il vicentino ha infatti centrato il titolo tricolore con il tempo di 13’25″39, nuovo record della pista che supera nettamente il precedente primato di 13’38″72 del belga Bart Veldkamp durante gli Europei del 2001. A completare il podio Michele Malfatti (Fiamme Gialle), secondo in 13’36″28 – secondo miglior tempo all time sul ghiaccio di Baselga sulla distanza – e terzo Daniel Niero (Aeronautica Militare) con il personal best di 14’14″36.

Oggi 27 febbraio la terza e ultima giornata di gare dedicata alle Mass Start.