Olimpiadi, Mosaner-Constantini da 10 nel Curling Doppio Misto: distrutta 8-1 la Svezia, è finale per l’oro!

E’ un’Italia da dieci, sognando la lode. Amos Mosaner (Aeronautica Militare) e Stefania Constantini (Fiamme Oro) mettono in fila la decima vittoria consecutiva ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 ed è un successo che vale tantissimo che perché porta la Nazionale tricolore alla finalissima per l’oro olimpico in programma domani contro la Norvegia. Comunque vada sarà medaglia, la quarta per il ghiaccio tricolore sin qui in questa edizione cinese, la prima nella storia del curling azzurro nella rassegna a cinque cerchi.

La coppia allenata da Violetta Caldart e Claudio Pescia si rivela una volta di più infallibile e imbattuta dopo dieci incontri. Ai nove del round robin – completati con l’affermazione nella notte per 8-7 all’extra end contro il Canada -, si è aggiunto quello fondamentale in semifinale contro la Svezia. Un 8-1 di proporzioni inimmaginabili contro uno dei tandem più accreditati per il titolo.

Se la sfida ai nordamericani era stata assai equilibrata – sebbene non influisse sul percorso del team tricolore già primo matematicamente dopo 8 incontri -, quella agli scandinavi si è rivelata, inaspettatamente, una partita a senso unico. Merito di Amos e Stefania, chirurgici a conquistare un punto nel primo end prima di rubare le successive quattro mani costruendo un incredibile parziale di 6-0 grazie a scelte ben ponderate e precisione assoluta in tutti i colpi. Agli svedesi non è così rimasto che segnare un punto nella sesta ripresa subendone poi però altri due nel settimo. Inutile l’ottava mano con gli avversari costretti ad alzare bandiera bianca.

Nell’altra semifinale la Norvegia ha superato 6-5 la Gran Bretagna all’ultimo end, centrando così la finalissima. Per loro sei successi in fila, sconfitti per l’ultima volta proprio dagli azzurri per 11-8. Domani dalle 13.05 ci sarà da soffrire e si lotterà per la ciliegina sulla torta. Ma la storia del curling e del ghiaccio italiano, intanto, è già scritta a lettere di fuoco.