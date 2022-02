Olimpiadi FISG Pista Lunga: sarà Lollobrigida la Portabandiera alla Cerimonia di chiusura

Sarà Francesca Lollobrigida la portabandiera italiana nella cerimonia di chiusura dei XXIV Giochi Olimpici Invernali in programma domenica sera al “Bird Nest” di Pechino (inizio ore 20 cinesi, le 13 in Italia). L’azzurra di pista lunga – in questa edizione già argento sui 3000 metri, 4ª su 5000 e 6ª sui 1500 -, plurititolata a livello internazionale, è stata scelta dal Presidente del CONI, Giovanni Malagò, d’intesa col Capo Delegazione, Carlo Mornati.

“E’ un giusto riconoscimento per quanto Francesca ha fatto finora a Pechino – ha spiegato il Presidente del CONI, Giovanni Malagò – e anche uno sprone per quanto dovrà fare nei prossimi giorni. Inoltre, credo che sia un doveroso segnale di attenzione verso la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio e il suo presidente Andrea Gios, che hanno onorato questi Giochi conquistando importanti successi per l’Italia Team“.

La Lollobrigida porterà la bandiera che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha consegnato al Quirinale a Sofia Goggia ma che, a causa del noto infortunio, è stata poi portata nella cerimonia d’apertura il 4 febbraio da Michela Moioli, a conferma di un’Olimpiade, declinata più che mai al femminile, ripercorrendo le orme di altre due illustre colleghe della Federghiaccio che sono state portabandiera alle cerimonia di chiusura nelle ultime due edizioni invernali, vale a dire Arianna Fontana a Sochi 2014 e Carolina Kostner a PyeongChang 2018.

Pista Lunga

