Olimpiadi FISG Pista Lunga: record italiano e bronzo da sogno per Ghiotto sui 10.000!

E sono 5! L’Italia vola e festeggia: Davide Ghiotto conquista la medaglia di bronzo sui 10.000 metri di pista lunga e regala al ghiaccio azzurro il quinto podio ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. Con questo risultato l’Italia del ghiaccio ha già così già superato le quattro medaglie conquistate quattro anni fa a Pyeongchang per quella che è oggi una spedizione già trionfale per i colori azzurri quando mancano ancora parecchie giornate di gare e nuove possibilità di top 3.

Prestazione strepitosa quella odierna per il 28enne vicentino delle Fiamme Gialle sulla distanza più estenuante dell’intero programma della pista lunga. Davide Ghiotto ha realizzato sul ghiaccio di Pechino il nuovo record italiano sui 10.000 metri con il tempo di 12’45″98, quasi otto secondi meglio del precedente primato – sempre suo – sulla distanza. Meglio dell’azzurro hanno fatto soltanto l’incredibile svedese Nils Van der Poel, campione olimpico anche sui 10.000 con nuovo record del mondo in 12’30″740, e l’olandese Patrick Roest, argento con il tempo di 12’44″590.

Enorme soddisfazione per la Nazionale italiana di pista lunga del direttore tecnico Maurizio Marchetto e degli allenatori Matteo Anesi ed Enrico Fabris, già capace di aggiudicarsi la seconda medaglia dopo l’argento di Lollobrigida sui 3000 metri e quando ancora mancano le Mass Start all’appello.

Pista Lunga

