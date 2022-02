Olimpiadi FISG Figura: super Guignard-Fabbri quinti nella danza. Curling, l’Italia cede al Canada

Si chiude con una meravigliosa top 5 la corsa di Charlene Guignard e Marco Fabbri nella danza dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. La coppia azzurra campione nazionale, settima dopo la rhythm dance, recupera due posizioni nella free dance con un bellissimo secondo segmento di gara lasciandosi così alle spalle sia i canadesi Piper Gilles-Paul Poirier che i russi Alexandra Stepanova-Ivan Bukin. Free dance di eccezionale qualità per gli allievi di Barbara Fusar Poli che raccolgono 124.37 punti con un altissimo livello tecnico ed una straordinaria espressività artistica. Punteggio complessivo di 207.05, non lontano dal primato personale, per un risultato che li ripaga dei grandi sacrifici fatti in questi anni: dal 10° posto di Pyeongchang Marco e Charlene sono infatti arrivati sino al 5° posto di Pechino. Nella storia della danza italiana solamente Barbara Fusar Poli e Maurizio Margaglio, terzi nel 2002 a Salt Lake City, hanno fatto meglio di loro.

“Oggi è stata difficile da gestire – hanno spiegato nel post gara gli azzurri – perché l’Olimpiade è lunga e noi siamo qui dal 30 gennaio: ci siamo sempre allenati con giudici e pannello tecnico, quindi sempre con grande tensione. Abbiamo pattinato con il cuore e siamo felici di aver centrato la top 5, il nostro obiettivo”.

Nel curling invece l’Italia non riesce nell’impresa di superare il Canada dello skip Gushue e a tre gare dalla fine della fase di round robin dice verosimilmente addio alle chance di centrare le semifinali. Coma accaduto già in altre occasioni, gli azzurri allenati da Claudio Pescia e sul ghiaccio con Joel Retornaz (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Aeronautica Militare), Simone Gonin (Aeronautica Militare) ed Amos Mosaner (Aeronautica Militare) restano davvero in partita fino a metà gara per poi perdere poco a poco colpi nella seconda frazione. Partita che prende il via con un punto per parte nei primi quattro end prima della mano nulla canadese del quinto. Al rientro dall’intervallo Gushue e compagni marcano due punti e gli azzurri, dopo una mano nulla, si ritrovano costretti a marcarne uno soltanto nell’ottavo. I tre punti canadesi nel nono chiudono i conti con l’Italia che alza bandiera bianca prima dell’ultima ripresa. Nona posizione provvisoria per il team tricolore in classifica.