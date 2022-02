Olimpiadi FISG Figura: Della Monica-Guarise da top ten dopo il corto e bene anche Ghilardi-Ambrosini. Bosa 15° sui 1000 metri

Una top ten a metà gara, due coppie su due qualificate per il programma libero e un bel 15° posto in una delle gare più difficili della pista lunga. Il 18 febbraio offre alla Federghiaccio tanti motivi per sorridere in una giornata che ha visto sul ghiaccio le esibizioni delle coppie di artistico, impegnate nel programma corto, e la gara sui 1000 metri nella pista lunga.

Proprio il pattinaggio di velocità ha aperto il programma odierno con l’azzurro David Bosa (Fiamme Oro) classificatosi al 15° posto sui 1000 metri con il tempo di 1’09″35. Buon riscontro e bel piazzamento per il velocista tricolore alla seconda partecipazione olimpica in carriera. Domani, nell’ultima giornata della pista lunga, grande attenzione in casa azzurra per Michele Malfatti (Fiamme Gialle) e Andrea Giovannini (Fiamme Gialle) impegnati nelle semifinali della Mass Start maschile con Francesca Lollobrigida (Aeronautica Militare) attesa protagonista nella gara in linea al femminile.

Il corto delle coppie di artistico, penultimo segmento delle gare di pattinaggio artistico ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, ha visto invece impegnati sul ghiaccio i due tandem italiani formati da Nicole Della Monica e Matteo Guarise (Fiamme Oro) e Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini (IceLab). Nella gara che vede al comando i cinesi Sui-Han con 84.41 punti (nuovo primato mondiale), avanti di un niente sui russi Tarasova-Morozov (84.25), i campioni nazionali tricolori allievi di Cristina Mauri hanno realizzato un programma corto solido da 63.58 punti, con una caduta sul lanciato e un’altra imprecisione che non hanno comunque impedito loro di piazzarsi nella top ten con la decima posizione provvisoria.

Obiettivo raggiunto per la seconda coppia azzurra in gara, all’esordio olimpico: Ghilardi-Ambrosini, pur con qualche difficoltà, hanno infatti terminato il loro primo segmento con 55.83 punti ottenendo il 16° posto e qualificandosi per il programma libero in programma domani.