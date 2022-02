Montebello Vicentino: principio d’incendio abitazione

Alle 10:45 circa di domenica, i vigili del fuoco sono intervenuti per un principio d’incendio abitazione in Via Tevere a Montebello Vicentino. A dare l’allarme un vicino di casa che ha visto fumo nero venire fuori dalla casa, mentre il proprietario era fuori. I pompieri arrivati da Arzignano, sono entrati nell’appartamento dotati di autorespiratori spegnendo del tutto un forno a microonde da dove probabilmente si sono originate le fiamme, che hanno interessato anche la soprastante caldaia. Danni da fumo all’appartamento. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.