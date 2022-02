Marostica: Giovanni Lunardon è maestro artigiano.

Dalla Regione del Veneto il prestigioso riconoscimento, per la prima volta ad un marosticense.

Giovanni Lunardon è maestro artigiano. Il prestigioso riconoscimento della Regione del Veneto, dedicato agli artigiani portatori di un patrimonio di conoscenze ed esperienze da salvaguardare e trasmettere alle generazioni future, arriva per la prima volta in città, grazie alla storia e alla innovazione di uno dei saloni più conosciuti di Marostica. Da oggi “Lunardon Parucchieri” di via Mazzini potrà fregiarsi di un logo riconosciuto che prevede un’anzianità lavorativa qualificata, competenze manageriali e un’elevata attitudine all’insegnamento del mestiere.

Giovanni Lunardon, classe 1967, è figlio d’arte. Dal 2002 conduce il Salone fondato dal padre che nel 1996

è stato completamente rinnovato, seppure mantenendo la sede storica. Al nuovo spazio si affianca anche

una nuova ricerca orientata alla consulenza di immagine, mentre si intensifica l’attività “fuori salone”: è

formatore in alcune scuole professionali per parrucchieri, collabora a campagne pubblicitarie, fonda

un’azienda di consulenza tecnico-stlistica per le imprese cosmetiche, crea una linea di prodotti per capelli,

è impegnato costantemente in aggiornamenti e convegni con stilisti da fama internazionale, realizza show

e corsi, partecipa a sfilate d moda.

“Formazione, spirito imprenditoriale e innovazione hanno convinto la Regione del Veneto a premiare uno

dei nostri artigiani che ancora ha molto da esprimere nel suo settore – dichiara Ylenia Bianchin, assessore

alle attività produttive del Comune di Marostica – Per la prima volta il riconoscimento va ad un marosticense

che fra l’altro con il suo mestiere rappresenta il mondo della bellezza e dello stile. Ne siamo fierissimi”.

“Siamo orgogliosi per questo primo riconoscimento nel territorio marosticense e ci congratuliamo con il

collega e socio Giovanni Lunardon – commenta il presidente di Confartigianato Marostica Felice Baggio –

Il nostro è un territorio ricco di storia e di tradizione artigianale, auspichiamo quindi che questo titolo possa

essere riconosciuto ad altri artigiani meritevoli. Confidiamo poi che, aldilà del prestigio, da parte della

Regione si individuino soluzioni per riconoscere il valore di questi artigiani, che sono un patrimonio ed una

risorsa per i nostri territori e per il trasferimento di competenze importanti alle future generazioni.”

La Regione del Veneto favorisce le imprese artigiane e il loro sviluppo, in particolar modo sostiene la

valorizzazione del capitale umano, l’occupazione e la continuità d’impresa. Per perseguire tale proposito,

con la legge regionale dell’8 ottobre 2018, n. 34 è stata introdotta la figura del maestro artigiano che

valorizza il ruolo dell’artigiano come soggetto portatore di un patrimonio di conoscenze ed esperienze da

salvaguardare e trasmettere alle future generazioni. Fra i requisiti per il riconoscimento del titolo di

“maestro artigiano” un percorso professionalizzante, che prevede un’anzianità lavorativa qualificata nel

medesimo settore dell’artigianato, competenze manageriali e un’elevata attitudine all’insegnamento del

mestiere.