L’ULSS 7 Pedemontana: apprezzamento e gratitudine alla Squadra Mobile

INCHIESTA SU FALSE VACCINAZIONI: L’ULSS 7 PEDEMONTANA RINGRAZIA LA POLIZIA DI STATO ED È PRONTA A VALUTARE AZIONI LEGALI

Già trovato il nuovo medico sostituto: garantita la continuità dell’assistenza ai pazienti

L’ULSS 7 Pedemontana esprime apprezzamento e gratitudine in relazione all’operazione condotta questa mattina dalla Squadra Mobile, che ha portato all’arresto di tre persone, tra cui il dott. Volker Erick Goepel, che dallo scorso mese di novembre prestava servizio come sostituto medico – non dipendente dell’Azienda, in rapporto di convenzione – in un ambulatorio a Fara Vicentino, «Mi complimento con la Squadra Mobile e ringrazio gli inquirenti per l’operazione condotta – sottolinea il Direttore Generale Carlo Bramezza -. È sconcertante constatare che dopo tutto quello che abbiamo passato in questi due anni proprio un medico possa arrivare a tanto. Ora come Azienda valuteremo a nostra volta eventuali azioni legali».

Già nella giornata di oggi l’ULSS 7 Pedemontana si è prontamente attivata per trovare un medico sostituto, al fine di garantire la continuità dell’assistenza a tutti gli ignari pazienti del dott. Volker Erick Goepel: nonostante il momento molto difficile anche per il reperimento di nuovi Medici di Medicina Generale, è già stato individuato un nuovo medico incaricato che presterà servizio nel medesimo ambulatorio già a partire da domani, per alcune ore al giorno.