Lonigo: tutto pronto per la fiera

DAL 25 AL 28 MARZO 2022 RITORNA LA STORICA MANIFESTAZIONE AL PARCO IPPODROMO E NELLE PIAZZE DELLA CITTÀ: LA FIERA DI LONIGO, GIUNTA ALLA 536MA EDIZIONE E ALLA 37MA FIERA CAMPIONARIA

Ritorna il tradizionale appuntamento con la Fiera di Lonigo dal 25 al 28 marzo. Giunta alla sua 536ma edizione e alla 37ma per la Fiera Campionaria, la manifestazione, dopo l’edizione speciale causa Covid del luglio scorso, torna alla collocazione originaria e coinvolgerà per quattro giorni l’intera città ospitando più di 250 espositori.

La Fiera sarà aperta venerdì 25 marzo dalle 15 alle 23, sabato 26 e domenica 27 marzo dalle 8 alle 24 e lunedì 28 marzo dalle 8 alle 15. L’inaugurazione si terrà il sabato mattina, con la tradizionale passeggiata a tappe lungo il percorso, in presenza delle classiche carrozze con i cavalli e della filarmonica locale, con la prima apparizione del nuovo Direttore.

L’arrivo, come sempre, sarà al Parco Ippodromo.

“Dopo due anni di sofferenza, finalmente la nostra storica Fiera quest’anno torna alla normalità – commenta il sindaco Pierluigi Giacomello – nel 2020 il Covid ha fermato tutto, e i capannoni appena installati nel Parco Ippodromo sono rimasti desolatamente vuoti e deserti. Nel 2021 con grande volontà e determinazione la Città di Lonigo ha voluto dare a tutto il territorio il primo segnale forte di ripartenza, ma per farlo abbiamo dovuto

organizzare la Fiera in piena estate, con molte difficoltà sia logistiche che ambientali.

Ora la voglia grande è quella di tornare alla normalità: non siamo ancora completamente usciti dalla pandemia, ma ora siamo più preparati e soprattutto abbiamo le armi per lottare”.

Pierluigi Marcolin, Presidente del Consiglio Comunale, illustra nei dettagli la Fiera: “Abbiamo mantenuto l’asse storico della fiera. Avremo come da tradizione in via Ognibene, via del Mercato, piazza XX settembre e via Garbialdi la Corte degli hobbysti, una presenza ormai consolidata. Gli Alpini saranno in piazza XX settembre con il loro tradizionale stand. Nello slargo di via Garibaldi vi sarà invece la Corte dei Fiori, mentre la stessa piazza sarà palco per l’esposizione di automobili”. “Davanti a Palazzo Pisani – prosegue Marcolin – sarà presente il Corsorzio dei Vini con una rappresentanza di cantine locali. Dall’altro lato, le produzioni tipiche del nostro territorio”. Per tutti gli appassionati del tempo libero, invece, in piazza Matteotti ci sarà un’area espositiva dedicata interamente ai camper e ai veicoli. Non mancherà la tradizionale Corte del Riso e le bancarelle, che faranno da collegamento in via Roma. “E poi il cuore pulsante della Fiera, con Parco Ippodromo – continua Marcolin – con la sua area esterna dedicata al mondo agricolo di cui abbiamo una completa e totale adesione dato che siamo l’unica fiera agricola della provincia di Vicenza”. I percorsi pedonali interni verranno invece usati per gli espositori di tempo libero, edilizia, giardino mentre nella tradizionale struttura coperta troveranno posto le tradizionali rappresentazioni di esposizioni di materiale artigianale, commerciale, produzioni tipiche ed enograstromiche. Torna anche il Salone della viticoltura, in collaborazione con l’istituto agrario locale e il tanto atteso luna park, a cui si giungerà passando tra le bancarelle di via Dalmazia. “Luna park che resterà in città fino al 1° aprile” – specifica Marcolin.

“Torniamo quindi a questo appuntamento forti della sua storia e della sua tradizione – conclude il sindaco Giacomello – un appuntamento che è arrivato alla sua 536esima edizione e che sarà al centro di una serie di iniziative non solo agricole e commerciali, ma anche culturali, ludiche e sociali, coinvolgendo la popolazione della città e dei territori circostanti”.

Una serie di ulteriori attività e proposte che partiranno con la tradizionale Mostra Scambio legata al mondo del vintage e dell’antiquariato, organizzata dalla Pro Loco nelle giornate del 12 e 13 marzo (sabato ore 8-18/domenica ore 8-16.30), che continueranno il 26 marzo alle ore 10 con l’inaugurazione della mostra “Il vero e l’immaginario – Elio Nava – Il maestro d’arte del Naïve” che si terrà a Palazzo Pisani fino al 3 aprile e che si chiuderanno la domenica successiva alla Fiera, il 3 aprile, con una iniziativa nuova e tutta da scoprire, dedicata a tutti quelli che hanno ancora voglia di sognare: Lonigo in Fiaba. Arrivederci a Lonigo, per tornare alla normalità, senza smettere di sognare.