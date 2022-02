Liberata oggi una giovane aquila curata al Centro di Recupero Rapaci di Fimon.

Veronese: “Un presidio di salvaguardia della fauna selvatica”

E’ tornata sui suoi monti l’aquila liberata oggi a Cogollo del Cengio dopo essere stata curata al Centro di Recupero Rapaci di Fimon.

Ad organizzare l’evento la Regione Veneto (a questo link bit.ly/3rF4tMz comunicato stampa della Regione e video).

Presente il consigliere provinciale con delega alla Polizia Provinciale Mattia Veronese affiancato dal comandante Claudio Meggiolaro. La Provincia di Vicenza gestisce il Centro Recupero Rapaci dove l’aquila è stata curata con passione e competenza da Alberto Fagan. “Il Centro di Fimon è attivo dal 1983 -ha sottolineato Veronese- e rappresenta un presidio di salvaguardia del patrimonio faunistico vicentino. Fagan è uno dei più grandi esperti di cura dei rapaci a livello internazionale, a lui vengono affidati rapaci debilitati o feriti che grazie a lui possono tornare in salute ad abitare il nostro territorio.”

L’aquila liberata oggi è entrata nel Centro di Fagan lo scorso agosto. Pesava 3,3 kg e dalle analisi fatte in collaborazione con il dottor De Logu dell’Università di Bologna è emerso un leggero saturnismo. Ora l’animale pesa 4,5 kg, è in forma fisica perfetta ed è pronto a tornare nei suoi monti, dotato di una trasmittente che consentirà di seguirne gli spostamenti.

Nel Vicentino ci sono 5/6 coppie di aquile, alcune nidificanti. Le zone principalmente frequentate da questi rapaci sono Pasubio, Carega, Altopiano, Valsugana, Grappa. Solitamente il loro territorio è stimato in un raggio di 6 km dal nido.