Lavori di riqualificazione in viale Cialdini a Vicenza

Lunedì 14 febbraio prenderanno il via i lavori di riqualificazione di viale Cialdini, nel tratto compreso tra viale X Giugno e il civico 36.

Durante l’intervento, che si protrarrà per due mesi e mezzo circa, la strada verrà chiusa al transito dalle 7.30 alle 18. Sarà attivata una viabilità alternativa da via Casarsa per consentire l’accesso ai residenti.

“Come promesso, diamo al via ai lavori per riqualificare il primo tratto di un percorso dal notevole interesse naturalistico e paesaggistico – spiega l’assessore alle infrastrutture Mattia Ierardi – che collega Parco Retrone con la Valletta del Silenzio e consente l’accesso al parco dell’ex colonia Bedin-Aldighieri. Con un finanziamento ministeriale ottenuto per la messa in sicurezza del territorio è prevista anche la sistemazione del tratto a valle verso la località San Giorgio-Gogna e, in particolare, delle scarpate stradali e della pavimentazione. Si tratta di un investimento importante che ci permetterà di restituire a cittadini e non un sito di interesse storico-artistico-religioso e turistico finalmente sistemato”.

Nei giorni scorsi sono stati posati idonei cartelli di preavviso. Lunedì 14 si procederà prima all’accantieramento e, quindi, con gli sbancamenti e gli scavi.

Nel dettaglio, al di sotto della sede stradale verrà posata una condotta per la raccolta delle acque meteoriche. Il nuovo tratto confluirà nella rete meteorica esistente lungo viale X Giugno. Verranno, quindi, posati alcuni pozzetti per la raccolta delle acque piovane con le relative caditoie.

Per quanto riguarda l’intervento sulla carreggiata, è previsto il lievo completo della pavimentazione stradale in porfido (lastre e cubetti) oltre che uno scavo di sbancamento superficiale per la bonifica del fondo. Sarà, quindi, posato un pacchetto stradale costituito da uno strato di fondazione in stabilizzato e da una finitura superficiale in calcestruzzo drenante con una colorazione superficiale idonea al contesto.

Il costo dell’intervento, a cura del servizio Infrastrutture – gestione urbana, è pari a 225 mila euro e sarà realizzato dalla ditta New Viedil Srl di Codevigo (PD), direzione lavori studio Crosara Ballerini Ingegneri di Vicenza.