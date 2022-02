Laboratorio Simulimpresa, il nuovo gioiello dell’IIS di Asiago

È stata da poco rinnovata la sala riservata al progetto Simulimpresa per le classi dell’ITE: un rinnovamento che rende lo spazio modulabile a seconda delle esigenze e delle situazioni, con un omaggio all’idea cooperativa dell’Unione Europea

Continuare a migliorarsi al fine di migliorare la propria offerta formativa è un obiettivo che passa anche, ma non solo, attraverso un rinnovamento delle strutture messe a disposizione dei propri studenti. Nel percorso di sviluppo e crescita intrapreso ormai da tempo dall’Istituto Superiore Mario Rigoni Stern di Asiago, si aggiunge una nuova tappa che stavolta riguarda l’Istituto Tecnico Economico: accanto al Minicaseificio dell’Agrario, ai Laboratori del Meccanico e del Liceo Scientifico, e dopo le recenti inaugurazioni del “Laboratorio per la Comunicazione” e della nuovissima sede dell’Alberghiero, l’IIS di Asiago può vantare un nuovo gioiello ovvero il rinnovato laboratorio riservato al progetto Simulimpresa.

Per volontà e su iniziativa dei docenti dei dipartimenti di Economia e Diritto è stata infatti completamente rinnovata la sala che ospita le simulazioni di impresa, portando a termine un progetto le cui basi erano state gettate più di due anni fa: l’idea di fondo è stata quella di creare un’aula modulabile ovvero in grado di cambiare volto a seconda delle esigenze e delle situazioni. Mantenuta la bellissima gigantografia di un prato fiorito del nostro Altopiano, sono stati rinnovati i tavoli che sono la novità più evidente di un ambiente tanto accogliente quanto funzionale. I tavoli dotati di ruote possono infatti assumere diverse configurazioni passando da una disposizione circolare, nel caso per esempio di riunioni collegiali, a una disposizione a scompartimenti separati in modo che ogni postazione possa simulare l’idea di un vero e proprio ufficio. Sono stati inoltre creati un punto di ricezione della clientela in entrata e un “angolo delle idee” con vista sulle montagne per le creative riflessioni degli addetti al Marketing.

Una delle particolarità che salta più all’occhio è senza dubbio la serigrafia dei banchi modulabili: i nove tavoli infatti sono stati serigrafati con le bandiere e i dati essenziali di tre Stati dell’Unione Europea. L’idea di fondo è infatti quella di creare un’aula della cooperazione e della condivisione di idee, di progetti, di forze e di risorse, esattamente come avviene tra i diversi Stati membri dell’UE. Un rinnovamento che dunque mantiene al tempo stesso uno sguardo sul territorio in cui la scuola è calata e di cui vuole continuare a essere uno dei cuori pulsanti, e uno sguardo al mondo verso cui l’IIS di Asiago vuole aprirsi per renderlo ancor più accessibile ai propri ragazzi.

Per finire va ricordato che il progetto è stato recentemente presentato dal Prof. Alessio Barolo all’incontro nazionale dei Formatori di Simulimpresa: mercoledì 9 Febbraio, nell’annuale riunione programmata per fare il punto sulla della situazione della rete e per condividere novità, eventi, esperienze ed idee riguardanti il Programma Simulimpresa, il Prof. Barolo ha mostrato ai circa 150 partecipanti il nuovo laboratorio dell’IIS di Asiago condividendo la presentazione che potete vedere cliccando qui PRESENTAZIONE LABORATORIO SIMULIMPRESA.

