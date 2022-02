La Polizia di Stato ricorda l’Agente Scelto Alessandro Fui vittima del dovere

La Polizia di Stato di Vicenza ricorda oggi, 14 febbraio 2022, l’Agente Scelto Alessandro FUI, vittima del dovere.

La Commemorazione si è svolta stamattina a Dueville, in via Astichelli, dove il Poliziotto trovò la morte nel 1986.

La cerimonia si è svolta in maniera molto raccolta, nel rispetto delle misure di contenimento previste dalla normativa vigente per la prevenzione della pandemia covid-19, alla presenza del Sig. Questore della Provincia di Vicenza, Dr Paolo SARTORI, del Prefetto di Vicenza Dr. Pietro SIGNORIELLO, dei Comandanti dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza di Vicenza, del Sindaco di Dueville, del parroco di Dueville Don Fabio e della locale ANPS (Associazione Nazionale Polizia di Stato).

Alessandro Fui, 27 anni, venne ucciso da una banda di rapinatori il 13 febbraio del 1986 a Passo di Riva. La sera precedente alcuni rapinatori si erano introdotti in una fabbrica orafa di Sandrigo prendendo in ostaggio il custode e i familiari. Attesero il proprietario per tutta la notte per costringerlo ad aprire i forzieri il mattino successivo. Durante la fuga, nei pressi del casello autostradale, i banditi incrociarono una volante e aprirono il fuoco per primi sparando all’impazzata. L’agente Fui, colpito alla testa, morì sul colpo.