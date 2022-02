La Migross Asiago blinda il primo posto!

Partita spettacolare all’Odegar tra la Migross Asiago e i Rittner Buam, che si conclude con il risultato di 4-5 in favore degli ospiti ai tempi supplementari.

Barrasso ritrova Vallini tra i pali e può contare su tutti gli effettivi.

Giallorossi che passano in vantaggio praticamente subito con un tiro di Miglioranzi nel traffico dopo un minuto e mezzo di gioco. Un minuto più tardi Michele Marchetti brucia in velocità la difesa altoatesina ma non riesce a battere Smith. Al 4’ Renon in powerplay per un ritardo di gioco di Vallini, ma la manovra dei Buam non funziona a dovere e l’Asiago non corre particolari rischi. Al 10’ Finoro prova a colpire con un giro porta veloce, ma Di Perna ferma tutto sul più bello. Al 14’ pericolosi gli ospiti con un taglio al centro sul quale arriva Sailio, Vallini però è attento e allontana. Al 17’, con i Leoni in powerplay, è nuovamente Finoro a sfiorare il raddoppio dopo un tiro pericolo di Mantenuto, ma il tap-in non riesce all’attaccante Stellato. Alla prima sirena il risultato è quindi di 1-0.

Nella frazione centrale succede di tutto, con l’Asiago che prima si porta in vantaggio di tre reti e poi si fa rimontare, ma andiamo con ordine. Dopo due minuti l’Asiago trova il 2-0 con Finoro, che riceve il disco da Stefano Marchetti e di prima intenzione batte Smith. Trentatre secondi più tardi arriva la terza rete con Giliati, che spedisce in fondo al sacco un disco non trattenuto da Smith su tiro di Matteo Tessari. Al 9’ Marzolini riapre i giochi con un tiro dalla sinistra, che viene deviato da Gios e finisce alle spalle di Vallini. Tre minuti più tardi e su un cambio di linea sbagliato dalla Migross arriva il goal di Fink, che raccoglie un rebound e batte il goalie Stellato. A pochi secondi dal termine arriva il goal del pari di Uusivirta, che servito da Simon Koster tira ad incrociare, freddando Vallini.

Nel terzo tempo le squadre si affrontano con grande intensità, ma senza riuscire a segnare nessuna rete fino a un minuto dalla fine. A 65 secondi dal termine, infatti, immediatamente dopo una grande occasione fallita da Ginnetti, arriva il goal del vantaggio Stellato con Finoro, che scappa sulla destra e spara il disco sotto la traversa. Il Renon chiama il time-out e toglie il portiere, riuscendo a pervenire al pareggio a una ventina di secondi dalla fine del match con Sharp. Si va all’overtime e Barrasso stupisce tutti togliendo il portiere, probabilmente, già sicuro di aver blindato il primo posto, decide di provare qualche schema in situazione di 4 vs 3. La mossa del coach Giallorosso però non premia e il Renon fa sua la partita con Sailio.

La Migross Supermercati Asiago Hockey conquista il punto che le mancava per la matematica certezza di chiudere al primo posto il girone di Master Round e potrà ora affrontare le rimanenti due partite prima dei playoff con maggiore serenità.

Formazione Asiago: Vallini (Stevan L.), Forte, Gios, Miglioranzi, Casetti, Marchetti S., Ginnetti, Rigoni, Iacobellis, Mantenuto, Giliati, Tessari M., Stevan M., Tessari A., Vankus, Zampieri, Marchetti M., Salinitri, Finoro.

Formazione Rittner Buam: Smith (Treibenreif), Osburn, Di Perna, Lang, Eisath, Lutz, Marzolini, Uusivirta, Ohler R., Prast, Quinz, Kostner J., Sharp, Spinell M., Kostner S., Ohler M.,Sailio, Pechlaner, Fink, Giacomuzzi.

Per Time Score GS Team Scored by Assist by Assist 2 by

1 01:32 1:0 EQ ASH Miglioranzi E. (15) Salinitri A. (71) Magnabosco J. (95)

2 22:08 2:0 EQ ASH Finoro G. (92) Marchetti S. (23) Casetti L. (17)

2 22:41 3:0 EQ ASH Giliati S. (11) Tessari M. (14) Mantenuto D. (9)

2 29:11 3:1 EQ RIT Marzolini M. (26) Öhler M. (37) Öhler R. (8)

2 32:02 3:2 EQ RIT Fink K. (91) Prast J. (12)

2 39:51 3:3 EQ RIT Uusivirta L. (42) Kostner S. (23) Lutz A. (24)

3 58:55 4:3 EQ ASH Finoro G. (92) Ginnetti C. (28) Stevan M. (16)

3 59:39 4:4 EQ RIT Sharp M. (16) Uusivirta L. (42) Osburn Z. (2)

OT 61:22 4:5 EQ RIT Sailio J. (41)

Gli altri risultati: Kitzbuhel – Vipiteno 2:5, Linz II – Merano 3:1, Vienna II – Feldkirch 4:3, Bregenzerwald – Red Bull Hockey Juniors 3:8, Zell am See – Gherdeina 5:2, Jesenice – Lustenau 5:2, Fassa – Cortina 1:6

Foto di Vito De Romeo

