Il Lessinia ha dato il via al Trofeo Rally ACI Vicenza 2022

Sono state le auto storiche ad inaugurare la nuova edizione della Serie riservata ai tesserati di AC Vicenza. Costenaro e Zambiasi i primi leader.

Domenica prossima si terranno le premiazioni 2021 alla Fiera di Vicenza

Sono stati quindici i conduttori che sabato scorso hanno partecipato al Lessinia Rally, la gara di apertura della quarta edizione del Trofeo organizzato dall’Automobile Club Vicenza in collaborazione con la Scuderia Palladio Historic.

Otto i piloti e sette i copiloti che hanno conteggiato i primi punti utili, un numero soddisfacente considerata la data del primo rally storico della stagione e che per diversi conduttori non sono ancora stati perfezionati i programmi dell’annata.

Grazie ad una gara accorta, Giorgio Costenaro con la sua Lancia Stratos si porta al comando della classifica dei piloti – e della categoria “over 60” – dove precede di un solo punto il vincitore 2021 Riccardo Bianco su Ford Sierra Cosworth 4×4 che ha chiuso il rally al terzo posto assoluto. Il provvisorio podio viene completato da Stefano Chiminelli autore di una buona gara con l’Opel Ascona SR 1,9; più staccati in termini di punteggio gli

altri piloti classificati, con Marco Franchin (Alfetta GTV) che si porta al quarto posto con due lunghezze di

vantaggio su Gianluigi Baghin e Gianfranco Pianezzola entrambi su analoga vettura, e quattro su Antonio

Regazzo in gara con la versione 2.5 della coupé del biscione. Fanalino di cosa Giovanni Costenaro costretto al

ritiro per rottura della frizione della sua Ford Sierra Cosworth 4×4.

Tra i navigatori la classifica ricalca quella dei piloti visto che sei su sette classificati hanno affiancato i piloti sopra menzionati. È quindi Lucia Zambiasi a portarsi in testa con un punto di vantaggio su Matteo Valerio e cinque su Enrico Strappazzon che a sua volta precede Mattia Franchin e Dajana Sbabo, quest’ultima pari punti con Mirko Tinazzo. Chiude la classifica, unico ritirato in gara, Fabio Andrian.

Il prossimo appuntamento del Trofeo Rally ACI Vicenza previsto per il secondo fine settimana di aprile col Rally Bellunese che chiamerà all’appello i conduttori delle auto moderne per dare il via alle sfide. Nel frattempo, gli iscritti in totale sono vicini a quota 40 e si ricorda ai conduttori interessati che ci si può iscrivere in forma gratuita contestualmente al rinnovo della licenza di conduttore.

PREMIAZIONI 2021 – È stato da poco ufficializzato il programma di Rally Meeting, la rassegna in programma sabato 19 e domenica 20 febbraio alla Fiera di Vicenza che, tra i tanti eventi, ospiterà anche la cerimonia delle premiazioni dell’edizione 2021. L’inizio è stato programmato alle 15.30 della domenica e sarà anche trasmesso in diretta web sulle pagine Facebook di ACI Vicenza ed Erre Sport. I conduttori premiati avranno diritto all’ingresso omaggio presentandosi direttamente alla cassa.

Informazioni e documenti al sito web www.palladiohistoric.it