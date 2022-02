Grumolo delle Abbadesse: FIDAL Veneto titoli regionali assoluti di cross corto

DALLA MONTA’ E SERAFINI CAMPIONI VENETI DI CROSS CORTO

La padovana e il giovane bellunese si sono imposti nella gara che ha assegnato i titoli assoluti sui 3 km. Poker di vittorie per il Csi Atletica Provincia di Vicenza nel campionato promozionale di società, conclusosi con la gara odierna. Tra due settimane gran finale di stagione a Borgo Valbelluna

A Grumolo delle Abbadesse (Vicenza), in mattinata, sono stati assegnati i titoli regionali assoluti di cross corto: sul gradino più alto del podio, Laura Dalla Montà (Assindustria Sport) e il giovane Thomas Serafini (Athletic Club Firex Belluno). Sui 3 km del veloce tracciato disegnato nei dintorni del campo sportivo dall’Atletica Grumolo, la siepista padovana si è imposta su Giulia Viola (Atl-Etica San Vendemiano), al rientro in un cross dopo due anni di assenza, e su Gloria Tessaro (Atl. Vicentina). Dopo il secondo posto conquistato il giorno prima nella gara sui 7 km, dov’è finita alle spalle dell’azzurrina Michela Moretton, Laura Dalla Montà si è dimostrata più a suo agio sulla distanza corta. Per lei un tempo finale di 10’18”, staccando Giulia Viola e Gloria Tessaro rispettivamente di 14 e 31”. Più combattuta la gara maschile con il 18enne Thomas Serafini che solo nel finale è riuscito a staccare Leonardo Feletto (Atl. Mogliano): 9’05” il tempo del vincitore, 5” meglio del trevigiano, specialista dei 3000 siepi, dov’è stato anche campione italiano assoluto. Terzo, in 9’21”, Stefano Ghenda (Trevisatletica). La seconda giornata del Trofeo Grumolove, scattato sabato con l’assegnazione dei titoli regionali individuali sulle distanze classiche per il settore assoluto, comprendeva anche la terza e conclusiva prova del campionato regionale promozionale di società. Una rassegna che ha offerto i successi di Elisabetta Tinazzi (Us Intrepida) tra le ragazze e Mario Burigo (Gs La Piave 2000) tra i ragazzi. Applausi anche per Sofia Isaurico (Athletic Club Firex Belluno), dominatrice della gara cadette, e per Simone Vallortigara (Csi Atl. Provincia di Vicenza) impostosi in volata tra i cadetti. A conclusione del trittico di gare (Galliera Veneta, Vittorio Veneto e Grumolo delle Abbadesse), tre titoli regionali di società (cadetti, ragazzi e ragazze) sono andati al Csi Atletica Provincia di Vicenza. La Silca Ultralite Vittorio Veneto si è invece aggiudicata l’oro tra le cadette. Al Csi Atletica Provincia di Vicenza anche la vittoria nella classifica combinata di società (somma di tutte le categorie) davanti a Vis Abano e Fiamme Oro. In apertura di mattinata, la seconda prova del campionato regionale master di società. Michela Zorzanello (Atl. Vicentina) è stata la più veloce in campo femminile. Mentre al maschile hanno tagliato per primi il traguardo Brahim Taleb (Gp Avis Taglio di Po) nella prova under 60 e Giorgio Mazzer (Eurovo Atl. Pieve di Soligo) tra gli “over 60”. Primo posto di società, sia tra gli uomini che tra le donne, per i veneziani dell’Atletica Riviera del Brenta. Tra due settimane, il 27 febbraio, a Borgo Valbelluna, la quarta e conclusiva tappa della stagione regionale del cross, con l’assegnazione dei titoli di società per il settore assoluto e i master e degli allori individuali a livello giovanile.

CLASSIFICHE. UOMINI. Cross corto (3 km): 1. Thomas Serafini (Athletic Club Firex Belluno) 9’05” (campione regionale assoluto), 2. Leonardo Feletto (Atl. Mogliano) 9’10”, 3. Stefano Ghenda (Trevisatletica) 9’21”.

SETTORE PROMOZIONALE. Cadetti (2,5 km): 1. Simone Vallortigara (Csi Atl. Provincia di Vicenza) 8’05”, 2. Filippo Cavezzan (Atl-Etica San Vendemiano) 8’06”, 3. Raffaele Faronato (G.A. Coin Venezia 1949) 8’07”. Società (di giornata): 1. Csi Atl. Provincia di Vicenza 308, 2. Vittorio Atletica 193, 3. G.A. Coin Venezia 1949 157. Società (finale): 1. Csi Atl. Provincia di Vicenza 619, 2. Vittorio Atletica 446, 3. Vis Abano 305.

Ragazzi (1,5 km): 1. Mario Burigo (Gs La Piave 2000) 5’11”, 2. Alessandro Vitalino (La Fenice 1923 Mestre) 5’12”, 3. Nicolò Idiometri (Asd Risorgive) 5’14”. Società (di giornata): 1. Csi Atl. Provincia di Vicenza 210, 2. La Fenice 1923 Mestre 197, 3. Asd Risorgive – VI 170. Società (finale): 1. Csi Atl. Provincia di Vicenza 574, 2. Fiamme Oro 456, 3. Asd Risorgive – VI 429.

MASTER. SM35 (6 km): 1. Diego Viel (Gs Quantin Alpenplus) 20’23”. SM40 (6 km): 1. Brahim Taleb (Gp Avis Taglio di Po) 19’34”. SM45 (6 km): 1. Matteo Gobbo (Atl. Biotekna) 20’30”. SM50 (6 km): 1. Said Boudalia (Atl. Trichiana) 19’41”. SM55 (6 km): 1. Guido Migliorini (Atl. Riviera del Brenta) 21’53”. SM60 (4 km): 1. Giorgio Mazzer (Eurovo Atl. Pieve di Soligo) 15’35”. SM65 (4 km): 1. Virginio Trentin (Atl. San Biagio) 15’51”. SM70 (4 km): 1. Gioachino Monni (Runners Padova) 17’50”. SM75 (4 km): 1. Adriano Liviero (Gp Avis Taglio di Po) 18’40”. SM80 (4 km): 1. Antonio Valle (Tortellini Voltan Martellago) 28’05”. SM85 (4 km): 1. Mario Lorenzon (Atl. Valdobbiadene) 33’27”. Società (di giornata): 1. Atl. Riviera del Brenta 130, 2. Gp Avis Taglio di Po 94, 3. Atl. Valdobbiadene 67.

DONNE. Cross corto (3 km): 1. Laura Dalla Montà (Assindustria Sport) 10’18” (campionessa regionale assoluta), 2. Giulia Alessandra Viola (Atl-Etica San Vendemiano) 10’32”, 3. Gloria Tessaro (Atl. Vicentina) 10’49”.

SETTORE PROMOZIONALE. Cadette (2 km): 1. Sofia Isaurico (Athletic Club Firex Belluno) 7’22”, 2. Arianna Dei Negri (Silca Ultralite Vittorio Veneto) 7’31”, 3. Sara Pistritto (Fiamme Oro Padova) 7’32”. Società (di giornata): 1. Silca Ultralite Vittorio Veneto 343, 2. Fiamme Oro Padova 325, 3. Atl. Albore Martellago 156. Società (finale): 1. Silca Ultralite 653, 2. Fiamme Oro Padova 515, 3. Vis Abano 405.

Ragazze (1 km): 1. Elisabetta Tinazzi (Us Intrepida) 3’45”, 2. Giorgia Zanon (G.A. Coin Venezia 1949) 3’45”, 3. Kalidjatou Bance (Csi Atl. Provincia di Vicenza) 3’46”. Società (di giornata): 1. Csi Atl. Provincia di Vicenza 454, 2. G.A. Coin Venezia 1949 198, 3. Novatletica Città di Schio 177. Società (finale): 1. Csi Atl. Provincia di Vicenza 798, 2. Vis Abano 351, 3. G.A. Coin Venezia 1949 347. Società (combinata finale): 1. Csi Atl. Provincia di Vicenza 1917, 2. Vis Abano 1346, 3. Fiamme Oro Padova 1159, 4. Silca Ultralite 992, 5. Vittorio Atletica 865, 6. Atl. Mogliano 766.

MASTER. SF35 (4 km): 1. Erika Michielan (Atl. Riviera del Brenta) 15’57”. SF40 (4 km): 1. Genny De Simoi (Giro delle Mura Città di Feltre) 16’46”. SF45 (4 km): 1. Michela Zorzanello (Atl. Vicentina) 15’51”. SF50 (4 km): 1. Manuela Moro (Atl. Valdobbiadene) 17’06”. SF55 (4 km): 1. Augusta Serci (Atl. Biotekna) 16’57”. SF60 (4 km): 1. Sally Goldsmith (Atl. Insieme Verona) 18’58”. SF65 (4 km): 1. Maria Cristina Dal Santo (A.A.A. Malo) 19’58”. SF70 (4 km): 1. Norina Marcolin (Atl. Valdobbiadene) 26’18”. SF75 (4 km): 1. Maria Grazia De Colle (Gs Quantin Alpenplus) 26’03”. Società (di giornata): 1. Atl. Riviera del Brenta 67, 2. Gs Quantin Alpenplus 21, 3. Atl. Audace Noale 20.

-In copertina foto di Laura Dalla Montà e allegata foto di Thomas Serafini (credito Atleticamente)