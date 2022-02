FISG Pista Lunga, Campionati Italiani Assoluti: a Giovannini e Peveri i titoli tricolori delle Mass Start

Con le Mass Start si è chiusa questa mattina a Baselga di Piné la terza e ultima giornata dei Campionati Italiani Assoluti 2022 di pista lunga. Sul ghiaccio trentino dell’Ice Rink Piné sono stati infatti assegnati gli ultimi due titoli tricolori con il successo di Laura Peveri (Fiamme Oro) al femminile e quello di Andrea Giovannini (Fiamme Gialle) al maschile.

Tra le donne, nella prova in linea che ha aperto la giornata di gare con undici atlete al via, la prova si è decisa negli ultimi due giri in una Mass Start caratterizzata da ritmi bassi e lunghe fase di studio. Assente Francesca Lollobrigida per impegni istituzionali, lo scettro se l’è conquistato una brillante Laura Peveri. La piacentina classe 2001 è rimasta in controllo nelle prime posizioni sferrando poi l’allungo nel penultimo giro e conservando qualche metro di vantaggio sin sul traguardo. Una bella soddisfazione per lei in una stagione che l’ha già vista assoluta protagonista nelle gare di Mass Start di Coppa del Mondo Neo Senior dove ha conquistato la vittoria in ciascuna delle tre tappe internazionali. Oggi alle sue spalle si sono piazzate Katia Filippi (Fiamme Oro), seconda, e Federica Maffei terza.

Al maschile gara invece condotta per buona parte dal terzetto delle Fiamme Gialle composto da Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), Michele Malfatti (Fiamme Gialle) ed Andrea Giovannini (Fiamme Gialle). Il vicentino bronzo olimpico sui 10.000, che ha a lungo fatto l’andatura scremando man mano il gruppo, ha pagato dazio alla stanchezza nell’ultima fase di gara dove ha perso contatto con i migliori. Spietato invece Giovannini a non perdere mai il ritmo giusto e a centrare la vittoria davanti a un ottimo Fabio Francolini (Aeronautica Militare), secondo sul traguardo, con Malfatti a completare il podio.

Più di un motivo di soddisfazione per questa tre giorni di gare organizzata dalla Federghiaccio con il supporto dell’Ice Rink Pinè: spettacolo in pista, dove i migliori hanno onorato le gare con il massimo impegno in una rassegna numerosa che ha visto al via ben 45 atleti.