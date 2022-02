Confesercenti Vicenza: il progetto del nuovo metrotram

METROTRAM, CONFESERCENTI: PROGETTO INTERESSANTE MA URGE UNA RIFLESSIONE SU PERCORSO, PARCHEGGI E CANTIERIZZAZIONE

La Confesercenti di Vicenza accoglie con vivo interesse il progetto del nuovo metrotram presentato dall’amministrazione comunale. A seguire alcune considerazioni del referente per la mobilità Stefano Soprana.

«Nello spirito collaborativo che contraddistingue Conferesercenti – sottolinea Soprana – offriamo alcuni spunti di riflessione e soluzioni alternative che sarebbero, a nostro avviso, funzionali per migliorare la viabilità cittadina».

L’ospedale: un punto strategico da includere nei nuovi percorsi

«Come ben evidenziato dal disegno del progetto, le linee dei nuovi percorsi si intrecciano come le metropolitane, prevedendo lo scambio di linea per recarsi nei vari punti della città.

Come Confesercenti ipotizziamo una soluzione alternativa: dividere in due il percorso della linea rossa (compenso TAV) collegando l’ospedale, luogo strategico per i cittadini (come lo sarà la stazione).

L’ospedale infatti, oltre ad essere aperto 24 ore su 24, necessita di ampi servizi per i cittadini e per coloro che ci lavorano. E il transito giornaliero è, nel complesso, certamente non inferiore a quello della stazione».

Parcheggi, riorganizzarli favorendo lo scambio mezzo pubblico-privato

«Un altro nodo imprescindibile riguarda i parcheggi, che influenzano la realizzazione di vie preferenziali e piste ciclabili. Riteniamo che la soluzione più corretta sarebbe riorganizzarli favorendo lo scambio mezzo privato-pubblico adiacenti ai percorsi dei metrotram. È stato recentemente evidenziato che le risorse per implementare nuove strutture per il trasporto pubblico necessitano del 70% di vie preferenziali. Pertanto la riorganizzazione dei parcheggi è fondamentale per la loro realizzazione: riteniamo che oltre ai park scambiatori sia assolutamente necessario creare o valorizzare parcheggi strategici in città, collegandoli in modo agile ai percorsi della rete pubblica. Sottolineo che l’obiettivo, per noi, è portare afflusso in centro storico: qualunque iniziativa miri a favorire la mobilità verso il centro, che tiene vive la città e le sue botteghe, è per noi benvenuta. Sono benvenuti i cittadini che arrivano in bicicletta, con la bici elettrica, con il monopattino e anche in auto. L’importante è organizzare la mobilità in modo funzionale».

Attenzione ai cantieri: non blocchino le attività commerciali

Auspichiamo inoltre che nel dialogo con i cittadini aperto da questa amministrazione si possano parallelamente verificare costi e servizi.

Da subito abbiamo evidenziato quanto sia importante per la nostra città valorizzare le varie entrate al centro storico per accedere alla ZTL.

L’entrata nord di Porta Santa Croce favorirebbe lo sviluppo di Corso Fogazzaro, oggi è vissuta solo come uscita, favorendo una fermata della linea Rossa.

Ma cartierizzazione per implementare nuove linee metropolitane necessita di un attento studio: non vorremmo che bellissime idee e proposte si scontrassero da un lato con la loro fattiva realizzazione, dall’altro con danni gravosi per le attività commerciali, che rischiano di essere messe in difficoltà da prolungati e invasivi lavori in corso. Su questo punto, a noi molto caro, ci aspettiamo un pronto intervento da parte dell’amministrazione. Teniamo inoltre a precisare che, prima di migliorare e rendere moderno il trasporto pubblico, si possono prendere da subito decisioni che mettano in rete tutti i già realizzati parcheggi con il trasporto pubblico: Park uscita autostrada Ovest, Park della Fiera, Park San Lazzaro, Park Dogana e Mercato, park Framarin, Park Teatro, Park Cattaneo, Park Berga, Park Cimitero, Park Parco Città, Park Foro Boario, Park autostrada Est».