Confartigianato Vicenza: settore orafo alla Fiera JTG Dubai

Sotto l’insegna di Confartigianato Vicenza un gruppo di aziende del settore orafo

sono pronte a partire per la Fiera JTG Dubai (dal 22 al 24 febbraio) primo importante appuntamento per il comparto.

Zen: “I segnali di ripresa ci sono, soprattutto in termini di export, ma costi di materie prime e di forniture energetiche anche nel nostro settore hanno un forte impatto”

Manca poco al debutto della fiera JGT Dubai (Jewellery, Gem & Technology Dubai) che si terrà dal 22 al 24 febbraio presso il World Trade Center di Dubai. Alla manifestazione, dedicata esclusivamente al B2B, sono attesi centinaia di espositori, suddivisi nelle diverse categorie merceologiche, tra i quali 15 imprese orafe di Confartigianato Imprese Vicenza.

Le aspettative sono alte per quello che è il primo evento del calendario fieristico del 2022 per il comparto orafo, essendo VicenzaOro slittato a marzo. Dopo il lungo periodo di stop causato dai ripetuti lockdown e seguito da una marcata ripartenza del commercio con l’estero nella seconda metà del 2021, l’edizione inaugurale della fiera JGT Dubai rappresenta quindi per le imprese artigiane vicentine del comparto orafo una occasione importante per consolidare il loro posizionamento in primis nel mercato emiratino, ma non solo, considerato che Dubai è oramai riconosciuta come il nuovo Hub internazionale per la gioielleria, punto d’incontro per tutti i mercati dell’area Middle East, India, Russia, Europa ed Africa. L’evento, non a caso, vanta la partnership strategica di due dei principali player del settore fieristico mondiale: Informa Markets Jewellery, organizzatore di Jewellery & Gem WORLD Hong Kong, manifestazione leader a livello mondiale, ed Italian Exhibition Group organizzatore di VicenzaOro, la fiera italiana di gioielleria e oreficeria leader in Europa.

“L’appuntamento con Dubai potrebbe diventare un punto di riferimento importante per il rafforzamento delle relazioni di business con gli operatori provenienti dall’Asia, Africa e Russia – commenta Onorio Zen, presidente della Categoria Metalli preziosi di Confartigianato Imprese Vicenza – a fronte invece di un trend sempre meno favorevole per lo storico hub orientale di Hong Kong fermo restando la centralità che ricopre VicenzaOro, quale canale preferenziale per il contatto con gli operatori esteri. La partecipazione alla fiera JGT Dubai rappresenta una occasione unica per la promozione del comparto orafo-argentiero vicentino settore che ha risentito particolarmente della crisi innescata dalla pandemia e che ora intende consolidare il trend positivo dell’export registrato negli ultimi mesi. Tuttavia, sebbene la ripresa delle esportazioni per il settore anche in riferimento ai livelli pre-Covid sia particolarmente marcata verso diversi mercati di sbocco, tra i quali spiccano gli Stati Uniti e gli Emirati Arabi Uniti, il forte incremento delle commodities, in particolare quelle energetiche e la volatilità delle quotazioni delle materie prime preziose rischiano di generare un impatto significativo sulle performance delle imprese del comparto”.

Proprio nell’ottica della promozione del settore orafo in un momento cruciale per la ripresa come quello attuale si inserisce il sostegno della Regione Veneto alla partecipazione collettiva alla manifestazione fieristica di 15 imprese.

Saranno presenti alla fiera JGT le imprese orafe vicentine: Cavaliere sas, Cenzi Vittorio srl, CP snc di Pomi Claudio & C., Fratelli Bovo srl, Iacovone srl, Mata Gold srl, Maxi Oro snc, Orozen srl, Patros srl, Quadri Gioielli srl, R.D.G. srl, Torresan Gioielli srl, Tre Esse International srl, Veneroso srl, Vezzaro srl.