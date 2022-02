Confartigianato Vicenza: settore benessere

Facciamo un bilancio!”. Il 21 febbraio a Schio incontro per il settore Benessere per una migliore gestione aziendale e pianificazione dei propri obiettivi.

Si chiama “Facciamo un bilancio!” il percorso che Confartigianato Vicenza propone per gli imprenditori del settore benessere sui temi della pianificazione economica della propria attività. Iniziativa che sarà presentata a Schio lunedì 21 febbraio al Faber Box- Centro Servizi Campus con inizio alle 9.30 (accesso con super green pass).

Il mercato è in cambiamento e il cliente sta modificando le proprie abitudini in fatto di cura della propria bellezza: da qui la necessità di parrucchieri ed estetisti di ridefinire i propri obiettivi e adeguarsi alle mutate esigenze di benessere della clientela.

Il progetto “Facciamo un bilancio”, realizzato con il contributo di Ebav, propone perciò alle categorie del benessere alcuni workshop allo scopo di suggerire un percorso per pianificare economicamente la propria attività, dedicando le dovute attenzioni al monitoraggio dei costi nel proprio bilancio aziendale.

“Facciamo un bilancio!” si strutturerà in un calendario di meeting gratuiti che si terranno nella provincia di Vicenza e durante i quali interverranno consulenti esperti di bilancio che aiuteranno le imprese del settore ad adottare un metodo per mantenere in sano equilibrio la propria attività, programmare i futuri investimenti e quindi affrontare con criterio la propria crescita aziendale.

Tutte le informazioni sul sito

https://www.confartigianatovicenza.it/facciamo-un-bilancio/