Coldiretti Vicenza: mettere la parola fine alle speculazioni

Tavolo della verità al mercato coperto di Campagna Amica Vicenza

1 tazzina di caffè pagata quanto tre litri di latte: 24 euro/litro contro 0,40 euro/litro

È giunto il momento di mettere la parola fine alle speculazioni. “Non è possibile che una tazzina di caffè costi quanto tre litri di latte, dietro ai quali – spiega il presidente provinciale di Coldiretti Vicenza, Martino Cerantola – ci sono i costi di un’attività imprenditoriale complessa, che implica una dedizione pressoché totale al lavoro, dalle cinque del mattino a tarda sera, per 365 giorni l’anno, senza contare gli aumenti tariffari che si sono pesantemente abbattuti anche sul settore allevatoriale, dagli alimenti all’energia, senza tralasciare i carburanti”.

Conti alla mano, considerando una tazzina media di 50 grammi di caffè, calcolo decisamente in eccesso, risulta che per un litro di caffè occorre sborsare la bellezza di 24 euro, mentre l’equivalente di latte, alla stalla viene pagato intorno a 0,40 euro e sugli scaffali oscilla da 1,40 a quasi 2 euro per il latte fresco di alta qualità, con punte di meno di 0,70 euro per l’Uht al minor prezzo.

Dal latte alla carne bovina e suina, dalla frutta alla verdura: l’intera filiera alimentare è coinvolta. Per sensibilizzare i consumatori i produttori del mercato coperto di Campagna Amica Vicenza hanno allestito “il tavolo della verità” con un focus sul caro prezzi per far conoscere le ingiustizie che rischiano di avere ricadute negative anche sulla spesa.

Una situazione insostenibile, che ha visto gli agricoltori, allevatori giovani e donne manifestare nei giorni scorsi in molte città italiane, a tutela anche di cittadini e famiglie, difronte all’impennata dei prezzi dei consumi, senza un aumento di quanto viene riconosciuto ai produttori agricoli.

“I costi dell’energia – spiega il direttore di Coldiretti Vicenza, Simone Ciampoli – sono saliti del 70% con picchi del 110%, i mangimi segnano un +40%, il valore di alcuni concimi è salito addirittura del 143%. Numeri che esprimono quanto la situazione sia grave”.

Non mancheranno azioni eclatanti anche nel territorio regionale. Gli imprenditori agricoli sono esasperati e chiedono di aver garantito il giusto prezzo, per assicurare liquidità alle imprese e sbloccare gli interventi per il settore.

“Occorre percorrere con decisione la strada degli accordi tra agricoltura, industria e distribuzione per garantire una più equa ripartizione del valore per salvare aziende agricole e stalle. ll Pnrr è fondamentale per affrontare le sfide della transizione energetica e digitale. Gli agricoltori – conclude Coldiretti Vicenza – sono pronti per rendere l’agricoltura protagonista utilizzando al meglio gli oltre 6 miliardi di euro a disposizione per superare le fragilità presenti, difendere la sovranità alimentare e ridurre la dipendenza dall’estero per l’approvvigionamento in un momento di grandi tensioni internazionali”.

Nel merito è intervenuto anche il vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, Nicola Finco, che ha annunciato il deposito di una mozione, assicurando che “non vuole essere una manifestazione di intenti o un esercizio retorico, ma il primo passo di un percorso che la Regione del Veneto intende fare al fianco degli allevatori. Servono proposte concrete: offrire liquidità alle imprese, incentivando la ristrutturazione dei debiti bancari fino a 25 anni; attuare la normativa riguardante le pratiche commerciali sleali; sbloccare i 2,7 miliardi di euro del PNRR ed i 26 milioni dei pagamenti di Agea; destinare importanti risorse nel nuovo PSR a sostegno del settore lattiero-caseario, e anche le catene della Grande Distribuzione Organizzata dovranno essere coinvolte in questo ambito”.