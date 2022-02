Cesar: corso di restauro di interesse storico artistico

Dal Cesar un Corso di restauro nel cantiere-scuola di Villa Gualdo, sede del Comune di Montegalda. Iscrizioni fino aperte fino al 15 febbraio

Acquisire le tecniche e i segreti del restauro agendo praticamente e, contemporaneamente, consegnare alla comunità una dimora riportata alla sua bellezza originale. È quanto propone il Cesar, ente di formazione di Confartigianato Imprese Vicenza, con il “Corso di restauro di interesse storico artistico” in Villa Gualdo di Montegalda alla cui realizzazione hanno collaborato il presidente della categoria dipintori di Confartigianato, Thomas Fantin, e dei restauratori Elena Zironda. Le iscrizioni sono aperte fino al 15 febbraio, le lezioni prenderanno il via dal 21 dello stesso mese per terminare a marzo.

Dedicato alle professionalità che operano nel campo dell’edilizia, il corso è completamente gratuito e ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti le conoscenze di base, teoriche e pratiche, necessarie per operare correttamente su edifici di interesse storico artistico. E proprio perché le competenze non siano solo ‘sulla carta’ ecco che le lezioni si svolgeranno in un “cantiere-scuola” permettendo agli studenti di sperimentare concretamente e manualmente procedure e tecniche di recupero edilizio.

I partecipanti saranno quindi all’opera in Villa Gualdo, sede del Municipio di Monte-galda, con i necessari permessi della Soprintendenza per procedere. In particolare il corso si concentrerà sull’atrio del loggiato della Villa per recuperare e valorizzare le superfici a marmorino che risalgono al ‘700, oltre a effettuare la manutenzione del la-vatoio in pietra. Diverse le fasi del lavoro: indagini preliminari sullo stato di conserva-zione dell’edificio, studio dell’organizzazione del cantiere, rimozione dello strato di co-lore non coevo al marmorino settecentesco, consolidamento del marmorino al suppor-to murario, pulitura, stuccatura di fessure, risarcitura delle lacune, raccordo cromati-co, stesura di protettivo. Tutte le fasi del cantiere saranno supportate da nozioni teori-che sui materiali (in particolar modo quelli dell’edilizia storica), sui fattori di degrado chimici, fisici meccanici e biologici e sulle normative vigenti. Docenti del corso due esperti di restauro di lunga esperienza e provata professionalità.

I posti disponibili per il corso sono 8 e sono riservati ai dipendenti di aziende iscritte a Edilcassa Veneto. É consentita la partecipazione anche a titolari/soci/collaboratori di aziende iscritte a Edilcassa Veneto. Ai partecipanti è richiesta una buona conoscenza delle fondamentali tecniche edili e del funzionamento di un cantiere.

Info e dettagli sul sito: https://www.cesarformazione.it/corso-restauro-interesse-storico-artistico