CCIAA Vicenza stanzia contributi a favore delle imprese vicentine

La Camera di Commercio di Vicenza stanzia 550 mila euro di contributi a favore delle imprese per progetti di digitalizzazione. Le domande dal 24 febbraio.

Continua l’impegno della Camera di Commercio di Vicenza per sostenere l’innovazione e la digitalizzazione del tessuto economico provinciale: per quest’anno lo stanziamento è pari a 550 mila euro, infatti, la dotazione del nuovo Bando per la Digitalizzazione.

Il bando

L’obiettivo è sostenere investimenti in tecnologie, software e servizi specialistici che consentano alle aziende di implementare nuovi e più efficienti modelli organizzativi; migliorare l’informatizzazione delle attività sia di back office che di front office; aumentare l’efficienza aziendale per quanto riguarda la gestione dei documenti e dei processi collaborativi, anche a distanza.

L’elenco degli ambiti di investimento ammessi al finanziamento è quanto mai ampio: dalle soluzioni cloud, alla robotica, dalla stampa 3D ai sistemi di realtà virtuale, e ancora investimenti in materia di cybersicurezza, Internet of Things, big data, soluzioni per l’e-commerce, software gestionale e/o servizi per l’utenza, digital marketing e molto altro.

Sono considerate ammissibili le spese sostenute e interamente pagate nel periodo che decorre dal 1 gennaio 2022 fino al 30 settembre 2022. Il bando prevede per ciascuna azienda richiedente un finanziamento di 2 mila euro per una spesa minima di 4 mila euro; alle imprese in possesso del rating di legalità sono attribuiti ulteriori 200,00 euro che si sommano al contributo spettante.

È da sottolineare che – come nelle precedenti edizioni – gli importi relativamente contenuti ammessi al finanziamento sono stati definiti con l’obiettivo di estendere il beneficio a quante più aziende possibili, stimolando il sistema delle imprese a valutare nuovi investimenti nell’ambito dell’innovazione e della digitalizzazione.

Possono beneficiare del contributo le imprese di tutti i settori economici, con sede legale e/o unità locali in provincia di Vicenza ed in regola con il pagamento del diritto camerale annuale, ad eccezione di quelle ammesse ad analogo bando negli ultimi due anni.

La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica, dal 24 febbraio al 17 marzo. Per informazioni sarà possibile consultare il sito della Camera di Commercio di Vicenza (www.vi.camcom.it) oppure contattare l’Ufficio PID (Punto Impresa Digitale) della Camera di Commercio (pid@madeinvicenza.it, tel. 0444 994751-994752).

L’edizione 2021 del Bando per la Digitalizzazione

Va sottolineato che già nell’edizione del 2021 al Bando per la Digitalizzazione avevano fatto richiesta 889 aziende, delle quali 251 ammesse a contributo. Proprio per far fronte all’elevato numero di richieste, la Camera di Commercio di Vicenza aveva incrementato il già notevole stanziamento iniziale (pari a 500.000 euro) fino ad un totale di 899.800 euro, dei quali oltre 813 mila euro sono già stati liquidati.

La maggior parte dei contributi, inoltre, è andato alle microimprese e piccole e medie imprese: il 45,82% delle aziende ammesse aveva da 1 a 9 addetti, il 36,25% da 10 a 49, il 14,74% da 50 a 249 e solo il 3,19% oltre i 250 dipendenti.

La Camera di Commercio ha calcolato inoltre che l’indotto generato dal Bando per la Digitalizzazione 2021 è stato pari a oltre 2,3 milioni di euro, con oltre 900 mila euro di acquisti presso fornitori con sede nella provincia di Vicenza e 1,4 milioni presso fornitori veneti.

La parte preponderante degli investimenti finanziati ha riguardato l’acquisto di software gestionali o servizi (45,2%), seguiti da tecnologie di innovazione digitale 4.0 (33,1%) e consulenze specialistiche (12,8%).

Gli investimenti nel digitale nell’ultimo anno

Ulteriori dati – in questo caso a livello regionale – sugli investimenti sostenuti nell’ultimo anno dalle imprese venete nell’ambito della digitalizzazione sono stati raccolti dal Sistema Camerale in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova.

Da questa classifica emerge come al primo posto figurino le iniziative di rafforzamento del digital marketing (probabilmente anche in risposta alle limitazioni ad altre attività di marketing imposte dalla pandemia). Tra le imprese venete che hanno investito nell’ICT nell’ultimo anno, l’88,3% ha sviluppato progetti legati al sito Internet e il 70,2% sui social media. A seguire l’ERP (31,4%), lo sviluppo di un e-commerce proprietario (29,8%) ed il CRM (26,6%), mentre un ulteriore 11,7% ha scelto di utilizzare piattaforme esterne per avviare progetti di commercio elettronico.

Tra le aziende che invece hanno investito in nuove tecnologie digitali per la produzione, al primo posto spicca l’utilizzo di software in cloud (61,5%), seguito da sistemi di robotica avanzata (25,3%), cyber-security (23,1%), applicazioni dei big data (23,1%), sistemi di integrazione value chain (22%), Internet of Things (15,4%) e stampanti 3D (14,3%); ancora molto limitato invece il ricorso a sistemi di intelligenza artificiale (5,5%) e realtà aumentata (4,4%).

Ma quali risultati hanno riscontrato le imprese venete in seguito all’adozione delle tecnologie 4.0? Sempre secondo i dati di Unioncamere Veneto e Università degli Studi di Padova, al primo posto troviamo il miglioramento dell’organizzazione della produzione (67,6%), seguito dal miglioramento del servizio al cliente (62%), un aumento della produttività (52,1%) e lo sviluppo di nuovi prodotti (39,4%), ma anche una riduzione dei costi di produzione (29,6%). Altri obiettivi raggiunti grazie agli investimenti 4.0 sono stati un aumento della competitività internazionale (19,7%), un incremento del fatturato (18,3%), un aumento dei prodotti personalizzati (16,9%), l’ingresso in nuovi mercati (14,1%), oltre ad un miglioramento della sostenibilità ambientale (7%).

Il nodo delle competenze, personali e aziendali

Il tema delle nuove tecnologie, tuttavia, non può essere affrontato senza considerare anche la presenza nelle aziende di adeguate competenze digitali. A questo riguardo, alcuni dati rilevanti emergono dai risultati dell’assessment “Digital Skill Voyager”, condotta dal Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Vicenza mediante un questionario di autovalutazione su un campione di circa 200 partecipanti. In base alle risposte fornite, era possibile classificare i partecipanti su 4 livelli di competenze digitali: neofita digitale, allievo digitale, coach digitale, e-leader.

Un significativo 20,9% si è classificato sul gradino più basso, mentre il 62,1% sul secondo livello, con un 15,7% al 3° livello e solo l’1,3% che ha raggiunto la valutazione più elevata.

Per quanto riguarda invece le competenze e le dotazioni complessive delle aziende, a fornire indicazioni è in questo caso il questionario online “Selfie 4.0”, condotta sempre dal Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio su un campione di circa 300 imprese della provincia.

Tra i 5 livelli previsti in questo caso (esordiente, apprendista, specialista, esperto e campione) solo l’1% delle imprese si è classificato sul livello più basso, ma ben il 30,2% si è collocato sul penultimo gradino; il 43,2% ha invece ottenuto un punteggio medio, mentre la classificazione “esperto” e “campione” è stata raggiunta rispettivamente dal 17,3% e 8,3% delle imprese.