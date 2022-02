Cassola Auditorium Vivaldi: spettacolo, Un brutto, bruttissimo anatroccolo

Domenica 20 febbraio alle ore 16.30 a Cassola, Auditorium Vivaldi, Fondazione Aida presenta lo spettacolo per i ragazzi scritto e diretto da Pino Costalunga Un brutto bruttissimo anatroccolo nell’ambito della stagione organizzata con il Comune.

A chi non è capitato di sentirsi un brutto anatroccolo? La favola di Andersen contiene un impressionante elemento di attualità: la diversità discriminata. In questa versione della celebre fiaba dell’autore danese, diretta da Pino Costalunga, si incontrano in scena tre strani personaggi, tutti in qualche modo un po’ “brutti” e un po’ “diversi”: il narratore – Pietro, un po’ grasso e impacciato – un celeberrimo pianista, il Professor Pianissimo de Pianis – che piange come un bambino quando si arrabbia – ed il suo aiutante Mandracche. Tutti hanno qualche difettuccio da nascondere. E forse per questo hanno la pessima abitudine di offendere e prendere in giro il prossimo. Ma nonostante tutto, riescono a trovare un accordo per raccontare una bellissima favola. Ed è così che raccontano la storia del Brutto Anatroccolo e la raccontano proprio così come l’ha inventata Andersen. Uno spettacolo di Fondazione Aida dove si mescolano lavoro di attore e narrazione, oggetti animati e canzoni, divertimento e pensiero. Adatto ai bambini dei primi anni della elementare e della materna. Lo spettacolo contiene pupazzi di piccole dimensioni.

Luogo: Cassola Auditorium Vivaldi

Info biglietteria

Biglietti online su www.fondazioneaida.it. Biglietti: 4/5 euro (gratuito per i bambini sotto i tre anni).

Prezzo ridotto per i residenti di Cassola e gli iscritti alle Associazioni. Per informazioni: tel. 347 8226461 – tel. 045 8001471.

Fonte Fondazione Aida