Case di riposo (Sbrollini): ritorniamo alla normalità delle relazioni

“Le visite ai parenti ricoverati nei reparti ospedalieri o agli ospiti delle case di riposo e ai disabili possono ora tornare normali. Grazie a due specifici emendamenti presentati da Italia Viva alla proroga dello Stato di emergenza a partire dal 10 marzo con green pass + tampone o con green pass rafforzato si tornerà alle visite normali”.

La senatrice di IV Daniela Sbrollini annuncia con soddisfazione queste novità.

“Ovviamente bisognerà avere anche il benestare dei dirigenti sanitari. Capisco le preoccupazioni che hanno finora guidato le loro scelte, ma ora mi appello al loro senso di umanità. Nel dramma della pandemia, c’è la sofferenza doppia di chi è costretto alla degenza ospedaliera senza poter contare sulle visite dei parenti. Ma ancor di più a soffrire sono i nostri anziani ospiti delle case di riposo che hanno perso il contatto con i loro cari, spesso l’unico motivo di continuare a guardare alla vita ancora con interesse. Ci giungono molte segnalazioni da tutta Italia di anziani che si sono lasciti andare, convinti di essere stati abbandonati nelle case di riposo. Stiamo chiedendo quindi di istituire un osservatorio nazionale per monitorare eventuali situazioni esasperate. Ci appelliamo all’assessore regionale Lanzarin ed ai direttori sanitari perché sappiano interpretare le nuove disposizioni nel modo più umano per evitare di prolungare le restrizioni che ora appaiono meno giustificate. Le restrizioni alle visite dei parenti ora devono essere rese più facili. Anche nel vicentino si sono consumate queste situazioni che hanno mortificato le relazioni e gli affetti di persone che per motivi di età sono anche più fragili e si sono azzerati i rapporti di amicizia con il mondo esterno. Dobbiamo garantire la salute e la sicurezza, ma anche far tornare la normalità delle relazioni”.

