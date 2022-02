Campionati Europei Winter Triathlon, World Cup e Winter Triathlon Festival sull’Altopiano dal 18 al 20 febbraio 2022

“350 atleti da 14 Nazioni pronti a darsi battaglia sulle nevi del centro fondo Campolongo di Rotzo (Vi)”

L’Altopiano sei Sette Comuni ritorna la capitale del triathlon con i Campionati europei di winter triathlon in programma dal 18 al 20 febbraio. Le competizioni organizzate dalla società altopianese di triathlon, l’asd Triathlon 7C, in collaborazione con la federazione italiana FITRI e la federazione internazionale ETU sono diventate oramai un must per i triatleti italiani e internazionali grazie a piste tecniche, al contesto ambientale e ad un’organizzazione perfetta.

Dopo due mondiali l’Altopiano ospiterà il suo primo europeo arricchendo l’evento con l’assegnazione di punti per la classifica di Coppa del Mondo e con una giornata dedicata al futuro della disciplina sportiva con competizioni riservate alle categorie Youth e Kids.

Venerdì 18 febbraio triatleti delle categorie Elite, Under 23 e Junior si contenderanno il podio delle gare individuali dell’Europe Triathlon Winter Championships ma anche posizioni di classifica generale con i punteggi raccolti per il World Triathlon Winter Cup. Sabato 19 febbraio sarà la volta delle gare a staffetta mista e per gli Age Group. Domenica 20 febbraio infine sarà dedicato alla gara Duathlon Age Group e per quella di triathlon per le categorie Kids e Youth.

Tra i 220 triatleti iscritti alle gare europee spiccano l’italiana Sandra Mairhofer, fresca di due argenti ai mondiali di Andorra, e l’atleta locale Franco Pesavento, nuovo campione del mondo in carica, che punta ad una doppia vittoria sia nella gara Elite sia nella staffetta mista. La squadra Elite si completa con Giuseppe Lamastra, Daniel Antonioli e Alessandro Saravalle.

Tra gli europei sono molto attesi il norvegese Hans Christian Tungesvik, il campionissimo russo Pavel Andreev mentre in campo femminile sono le russe Anna Medvedeva e Daria Rogozina le più temute dalle avversarie.

Speranze di podio anche per Mattia Tanara e Martina Stanchi tra gli Under 23 nonché per Guglielmo Giuliano, Riccardo Giuliano, Luca Brusaferro, Diego Lampe, Lukas Lanzinger, Matteo Sfregola e Lena Goller tra gli Junior.

Interventi:

Riccardo Giubilei, Presidente Federazione Italiana Triathlon

“L’Altopiano di Asiago, dopo i Mondiali di Winter Triathlon (2019, 2020) e la World Triathlon Winter Cup (2021), diventerà quest’anno terreno di sfida dei Campionati Europei di Winter Triathlon e della World Triathlon Winter Cup. Un doppio appuntamento internazionale, a cui si accompagnerà anche la quarta tappa del Circuito di specialità in programma domenica 20 febbraio con un Winter Duathlon, che porterà ad Asiago i migliori atleti élite europei e mondiali, gli Age Group del Vecchio Continente e tutto il movimento italiano a vivere un lungo fine settimana di gare”.

Leonardo Franco, presidente del Comitato Organizzatore Locale

“Il numero dei partecipanti è leggermente sotto le nostre aspettative, cosa comprensibile considerando le difficoltà del momento. Siamo comunque molto soddisfatti della risposta dei triatleti europei e italiani nonostante l’assegnazione tardiva dell’evento a causa delle incertezze date dalla situazione epidemica. Molto bene anche l’oramai consolidata collaborazione con il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della FITRI sempre al nostro fianco per garantire un’ottima organizzazione”.

Luca Zaia, Presidente della Regione del Veneto:

“L’Altopiano di Asiago si identifica come luogo ideale per poter ospitare manifestazioni di rilevante interesse internazionale come l’Asiago Winter Triathlon Festival. L’assegnazione per l’edizione di quest’anno dei Campionati Europei di Winter Triathlon dà un ulteriore valore aggiunto alla manifestazione, ampliandone ulteriormente la visibilità. Il Veneto viene promosso e valorizzato attraverso eventi sportivi come questo, che sono possibili grazie alla sua conformazione geografica e alla presenza di impianti e servizi uniti ad una forte cultura dello sport”.

Dino Ponchio, Presidente Coni Veneto

“L’ affascinante connubio delle diverse discipline sportive, lo splendido scenario dell’altopiano di Asiago e la professionalità degli organizzatori sono sicuramente garanzia di uno spettacolo sportivo eccezionale. Un grazie particolare a chi anche in questo difficile momento si mette in gioco per organizzare un evento che richiama atleti da tutto il mondo, questa è la vera forza dello sportivo, la forza di chi non si arrende”.