Campagna Amica Vicenza: fiori e sapori al mercato coperto

Innamorati del gusto. San Valentino al mercato coperto di Campagna Amica Vicenza

Fiori e sapori saranno i protagonisti di questo weekend, che precede San Valentino, al mercato coperto di Campagna Amica Vicenza, in contra’ Cordenons n. 4 a Vicenza.

Con la discesa dei contagi e lo stop alle mascherine all’aperto la festa di San Valentino diventa quest’anno il simbolo di un primo ritorno alla normalità che gli agricoltori ed i vivaisti festeggiano anche a Vicenza, con iniziative ad hoc al mercato coperto di Campagna Amica, dove tornano a sfilare i fiori italiani degli innamorati, dalle rose ai ranuncoli, dai tulipani ai gigli, dai garofani alle gerbere.

Verrà proposta la prima esposizione guidata delle diverse varietà offerte dalla produzione Made in Italy, con l’illustrazione del loro significato nascosto, grazie al manuale salva gaffe, ma anche i segreti su come farle durare più a lungo una volta portate a casa.

Per l’occasione verrà diffusa l’indagine della Coldiretti sui regali preferiti dagli italiani per San Valentino, ma anche un focus sull’impatto del caro energia sul settore florovivaistico e le difficoltà che le serre stanno attraversando pur di non far mancare ai vicentini un appuntamento della tradizione.

Al mercato coperto di Vicenza, in contra’ Cordenons n. 4, sabato 12 e domenica 13 febbraio, dalle 10 alle 12.30 verrà proposto l’evento “Innamorati del gusto” con una serie di accattivanti proposte per gli innamorati:

Un pensiero buono… dal cuore. I prodotti del mercato appositamente dedicati agli innamorati, per trascorrere una giornata buona e con tanto amore in cucina. Prepara la ricetta romantica, fai una foto e postala con: #cosebuonepersonebuone #sanvalentino taggando: @campagnaamicavicenza su Instagram e Facebook.

Dillo con un fiore. Scopri il significato di fiori e piante da regalare, grazie al tutor di “The Green House” di Lucato Cristiano.

Non solo buono, ma anche bello. Proposte di bouquet realizzati con verdure stagionali del territorio, per un’idea da riprodurre a casa.