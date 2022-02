Breganze, via Castelletto: incendio in un garage

Breganze, via Castelletto: incendio verso le ore 17,00 in un garage. Intervendo dei VVF di Bassano. Incendio esteso a tutta la travatura in legno all’interno e all’estreno del locale. Notevoli i danni. Nessun ferito.

Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza e bonifica. Notevoli i danni.