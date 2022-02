Baxi, nuova gamma di pompe di calore a basamento ALYA FS SLIM

ALYA FS SLIM, la pompa di calore con R32 attenta all’ambiente

È un altro importante tassello della politica green di Baxi, la nuova gamma di pompe di calore ALYA FS SLIM. Sempre attenta alla pressante tematica ambientale e più che mai sensibile e attiva nel complesso percorso di transizione energetica che si impone a livello internazionale, anche in vista dell’imminente scadenza dell’Agenda 2030, l’azienda vicentina introduce una nuova gamma di pompe di calore a basamento aria-acqua splittate inverter, compatte ed efficienti, la cui unità interna impiega fluido refrigerante R32, gas divenuto ormai di elezione per gli impianti refrigeranti moderni poiché è in grado di garantire un elevato tasso di efficienza con un impatto ambientale minimo: in virtù di queste caratteristiche e della sua conformità alle nuove direttive dell’Unione europea (è dotato infatti di un basso potenziale di riscaldamento globale – GWP = 675), R32 si sta affermando come prima scelta per gli impianti di climatizzazione. Per le sue caratteristiche ALYA FS SLIM s’inserisce perfettamente in appartamenti o nuove abitazioni di grandi dimensioni fino a 200 m2 con impianti a bassa temperatura

In 3 modelli, ultracompatta e con bollitore integrato da 190 litri di rapido caricamento

La nuova ALYA FS SLIM è dotata di bollitore ACS da 190 litri integrato (con produzione di ACS fino a 60 °C in pompa di calore e tempi di caricamento ridotti: solo 1 ora e 25 minuti per l’unità da 8 kW) e si caratterizza per il design elegante e per la particolare compattezza (195 x 56 x 58 cm) che la rende ideale per installazioni in spazi limitati. La presenza di tutta la componentistica idraulica sulla parte anteriore ne consente l’installazione anche in nicchie da 60 x60 cm.

La gamma comprende 3 modelli, con unità esterna da 4, 6 o 8 kW e resistenza elettrica di integrazione da 3 kW.

Efficiente, adatto alle detrazioni fiscali e facile da installare

Caratterizzata da un’elevatissima efficienza (A+++ in riscaldamento a bassa temperatura e A+ in sanitario) che la rende adatta alle detrazioni fiscali e al Conto Energia Termico, ALYA FS SLIM è anche facile da installare. La sua struttura a telaio con rubinetti a tenuta agevola le connessioni idrauliche e permette di installare il telaio e l’unità in momenti diversi. Inoltre, l’App ServiceTool – che assiste il centro assistenza in tutte le operazioni e velocizza la mappatura dei parametri via Bluetooth, ne consente una rapida messa in servizio.

Nel suo insieme il sistema già completo, che include circolatore ad alta efficienza, vaso di espansione e valvola di sicurezza lato impianto, filtro magnetico, manometro lato impianto, flussometro, sonda esterna, valvola termostatica ACS, valvola di sicurezza ACS e anodo elettronico sul bollitore DI SERIE, rappresenta di per sé un enorme vantaggio e offre grande praticità.

Gli altri importanti plus di ALYA FS SLIM

Altra importante caratteristica di ALYA FS SLIM è la silenziosità dell’unità interna, che si attesta sotto i 36 dBA.

La gamma è inoltre compatibile con Baxi Mago per la gestione del comfort da remoto (accessorio a richiesta) e consente la gestione integrata di una seconda zona miscelata o l’integrazione con il solare termico (a richiesta), nonché l’integrazione elettrica da 3 kW.

La tecnologia DC inverter è ad alto range di modulazione.

Inoltre, ALYA FS SLIM soddisfa i requisiti per accedere alle detrazioni Ecobonus e Superbonus del 65% e 110%, Bonus Casa e Conto Termico 2.0.

Funzioni di serie e optional

ALYA FS SLIM lavora di serie in riscaldamento, raffrescamento e ACS. Il funzionamento avviene tramite Baxi Mago o con termostato on/off. Sempre tramite Baxi Mago, può essere attivata la conversione estate/inverno o, in alternativa, vanno applicati dei selettori esterni e delle integrazioni nei sistemi di domotica esistenti.

ALYA FS SLIM è dotata di serie di funzione Smart Grid, rete intelligente che la rende in grado di interagire con utenti e distributori di energia elettrica così da aumentarne l’efficienza e ridurne i consumi.

La regolazione con curve climatiche del riscaldamento avviene con sonda esterna DI SERIE o a punto fisso, mentre il raffrescamento è a solo punto fisso. Con ALYA FS SLIM è prevista la gestione di una zona diretta in riscaldamento e raffrescamento, la gestione della resistenza elettrica integrata e un ingresso per il fotovoltaico, con possibilità di accumulare energia.

Sono degli optional il Kit di integrazione solare comprensivo di scambiatore a piastre, la pompa di circolazione ACS e le sonde di lettura. Optional anche il Kit idraulico per una seconda zona miscelata (pompa circuito secondario, valvola miscelatrice e filtro magnetico) e la gestione di una zona miscelata in riscaldamento e raffrescamento.

Con ALYA FS SLIM, il comfort sorride alla natura e contribuisce a rispettarla, primario obiettivo di Baxi. www.baxi.it