Bardiani CSF Faizanè: 7 giornate di corsa di livello World Tour

DA QUESTA DOMENICA SI CORRE L’UAE TOUR.

7 giornate di corsa di livello World Tour attendono la Bardiani CSF Faizanè, uno dei 3 team Professional al via del prestigioso UAE Tour, organizzato da RCS Sport. Al via Sacha Modolo come ruota veloce, Luca Covili e Jonathan Canaveral gli scalatori, con Samuele Zoccarato, Alessandro Tonelli e Luca Rastelli pronti ad animare la corsa.

Quattro tappe per velocisti, due per scalatori e una cronometro, ma sopratutto 7 giorni di corsa World Tour, con 17 team World Tour e 3 sole Professional al via. Continuerà così il programma internazionale di alto livello della Bardiani CSF Faizanè dal 20 al 26 febbraio, grazie all’invito ricevuto da RCS Sport.

Sono sei gli atleti selezionati dai direttori sportivi Roberto Reverberi e Alessandro Donati per affrontare l’UAE Tour e affrontare la corsa sotto l’occhio attento del General Manager Bruno Reverberi, anche lui presente in corsa a sostenere il team.

Sacha Modolo la ruota veloce designata per i 4 arrivi allo sprint. Mancherà l’altro velocista selezionato, Enrico Zanoncello, risultato positivo al Covid nel tampone pre-partenza mentre si trovava a casa. Il giovane velocista veneto non prenderà quindi parte alla trasferta.

Luca Covili e Jonathan Canaveral saranno gli scalatori al via per essere pronti ad affrontare anche la quarta e la settima frazione, con Samuele Zoccarato, Alessandro Tonelli e Luca Rastelli pronti ad animare la corsa.

LA FORMAZIONE:

Sacha Modolo (1987)

Alessandro Tonelli (1992)

Samuele Zoccarato (1998)

Luca Covili (1997)

Luca Rastelli (1999)

Jonathan Canaveral (1996)

DS Roberto Reverberi, Alessandro Donati.

La gara sarà trasmessa in diretta ogni giorno su Eurosport a partire dalle ore 11.45 italiane, con arrivi previsti intorno alle 13.30 (orario italiano).

All images can be used for editorial purpose only. Credits Bardiani – CSF – Faizanè & Sprint Cycling

BARDIANI CSF FAIZANÈ: FROM THIS SUNDAY READY TO RIDE UAE TOUR.

7 race days of World Tour level await Bardiani CSF Faizanè, one of the 3 Professional teams at the start of the prestigious UAE Tour, organized by RCS Sport. At the start Sacha Modolo as sprinter, Luca Covili and Jonathan Canaveral the climbers, with Samuele Zoccarato, Alessandro Tonelli and Luca Rastelli ready to liven up the race.

Four stages for sprinters, two for climbers and a time trial, but above all 7 World Tour race days, with 17 World Tour teams and only 3 Professionals at the start. Thus, the high-level international program of Bardiani CSF Faizanè will continue from 20 to 26 February, thanks to the invitation received by RCS Sport.

Six riders have been selected by sports directors Roberto Reverberi and Alessandro Donati to face the UAE Tour and ready to compete under the eye of General Manager Bruno Reverberi, also present in the race to support the team.

Sacha Modolo the only fast wheel designated for the 4 sprint finishes. In fact, Enrico Zanoncello will be missing, who tested positive at Covid in the pre-departure covid swab, when he was at home. The young sprinter from Veneto will therefore not take part to the race. Luca Covili and Jonathan Canaveral will be the climbers at the start to be ready to tackle the fourth and seventh fraction, with Samuele Zoccarato, Alessandro Tonelli and Luca Rastelli ready to animate the race.

THE LINE-UP:

Sacha Modolo (1987)

Alessandro Tonelli (1992)

Samuele Zoccarato (1998)

Luca Covili (1997)

Luca Rastelli (1999)

Jonathan Canaveral (1996)

DS Roberto Reverberi, Alessandro Donati.

The race will be broadcasted by Eurosport every day starting from 11.45 am Italian time, with finish-line at 1.30 pm Italian time.