Autoriparazione: dal 14 febbraio al via la campagna social

“Scegli il tuo carrozziere di fiducia”.

Cazzaro: “L’unica discriminante è la professionalità e la competenza”

Dal 14 febbraio prende il via la campagna social “Scegli il tuo carrozziere di fiducia”, prima azione promossa dai carrozzieri Confartigianato del Veneto, cui aderisce anche Vicenza, dedicata agli automobilisti per invitarli a rivolgersi sempre al proprio carrozziere di fiducia in caso di incidente. Ne vicentino operano 985 imprese artigiane (per un totale di 3.138 addetti) realtà a cui le persone si affidano per mantenere in buono stato il proprio mezzo che è destinato, visto l’attuale crisi economica, ad essere utilizzano per lungo tempo.

“Quando si fa un incidente con l’auto le compagnie assicurative spesso indirizzano il loro cliente verso un carrozziere convenzionato – spiega Roberto Cazzaro, presidente degli Autoriparatori vicentini-. Si chiama “canalizzazione” ed è un tentativo di controllo del mercato dell’autoriparazione da parte delle compagnie assicurative. In realtà l’automobilista ha totale e piena libertà di scelta su dove e da chi farsi riparare l’auto”. “Dunque – continua Cazzaro- se l’automobilista è rimasto coinvolto in un sinistro, una volta compilato il CID (constatazione amichevole) è libero di portare la macchina incidentata dal suo carrozziere di fiducia, il quale si occuperà della gestione della pratica. Non c’è obiettivamente nessun motivo perché si debba scegliere la carrozzeria ‘consigliata’ solo perché così è indicato tra le condizioni del contratto assicurativo. Ricordo, inoltre, che queste condizioni sono già state annullate con sentenze della Cassazione e il Codice delle assicurazioni ribadisce a chiare lettere la libertà di scelta del professionista che deve intervenire sul mezzo incidentato”.

“Con la campagna che prenderà il via lunedì ribadiamo il concetto perché non si creino situazioni spiacevoli che favoriscono alcuni a scapito di altri – conclude Cazzaro-.

Le nostre imprese sono a disposizione di tutti in egual misura e trattano tutti con la medesima professionalità e competenza. Solo questi elementi fanno la differenza il resto va valutato attentamente”.