Atletica Vicentina: Marco Bernardi junior vicentino vola a 68.62 metri

Nel giavellotto assoluto, assolo di Sinigaglia (Bracco) vicino ai 50 metri, per Zinelli un lancio, vittoria e infortunio

Oggi a Conegliano il giavellotto dello junior vicentino Marco Bernardi vola a 68.62 metri

Al Soldan sfide azzurre nel disco con Fortuna (Carabinieri) a 48.94 e Conte (Riviera del Brenta) a 47.76

Spettacolo, domenica 6 febbraio, a Conegliano (TV) con la prima prova della fase regionale del campionato italiano di lanci lunghi invernali. Tra gli oltre 100 giavellottisti, martellisti e discoboli, delle categorie Allievi, Junior, Promesse e Senior maschili e femminili, arrivati allo stadio comunale Soldan per tentare di guadagnarsi l’accesso alla finale nazionale in programma a Mariano Comense (CO) il 26 e il 27 febbraio, spicca, in particolare il diciottenne Marco Bernardi (Atletica Vicentina) che sale in cattedra nel giavellotto giovanile, che accorpa le categorie Allievi e Juniores. Per lui, favoritissimo di giornata, la misura di 68.62 che va a migliorare il 65.49 lanciato lo scorso anno e che l’aveva portato al quarto posto della lista nazionale annuale di categoria. Sulla pedana coneglianese il vicentino insiste, prova e tenta il minimo per i mondiali under 20, che resta però distante una ventina di centimetri. Tra i migliori lanci, anche un 68.38 e un 66.55. A livello assoluto, la padovana Luisa Sinigaglia (Bracco Atletica) sfiora i 50 metri all’esordio stagionale (49.57), mentre il favorito Jordan Zinelli (Atl. Biotekna) fa un lancio (che risulterà poi vittorioso) e si infortuna ad una caviglia. Nel disco bella sfida tra le azzurre, Diletta Fortuna (Carabinieri), prima con 48.94 ed Emily Conte (Atl. Riviera del Brenta) seconda con 47.76, dopo la vittoria nel martello della mattina.

Presente anche l’ex pesista oro europeo indoor nel 1996 Paolo Dal Soglio, allenatore di Leonardo Fabbri e Zane Weir, che oggi però ha vestito i panni del papà. Nel disco infatti ha conquistato il secondo posto il suo terzogenito, il 16enne Pietro, portacolori dell’Atletica Vicentina allenato dall’allora compagno di squadra nei Carabinieri e in nazionale Diego Fortuna (papà, tra l’altro, di Diletta). Dal Soglio è rientrato proprio ieri dal Sudafrica dove è stato un mese in raduno proprio con i suoi lanciatori, Fabbri e Wier.

Ad aprire la manifestazione, alle 9.45, è la gara del lancio del martello femminile. Dominio incontrastato per l’azzurrina ai mondiali under 20 dello scorso anno, Emily Conte (Atl. Riviera del Brenta) che vince con la misura di 56.59 (piazzando altri tre lanci oltre i 54 metri). Nella gara giovanile è invece un solo centimetro a dividere la prima e la seconda: 37.29 per Luisa Franchin (Fiamme Oro Padova), 37.28 per Elsa Erculiani (Fondazione Bentegodi).

Nel giavellotto maschile, l’atleta più atteso, Jordan Zinelli (Atl. Biotekna) si infortuna alla caviglia al primo lancio che arriva a 57.86 (che risulterà poi quello della vittoria) ma non scende più in pedana. Si avvicina Alessio Ferro (Fiamme Oro) che arriva fino a 56.21, che vale però il secondo posto. Al femminile, Luisa Sinigaglia (Bracco Atletica) vince il giavellotto assoluto con la misura di 49.57. “Mi aspettavo qualcosa di più, ma tutto sommato considerando anche la giornata fredda e umida non è male – dice l’atleta di Cinto Euganeo – peccato per il secondo lancio, un nullo di caduta, con il quale avrei sicuramente aggiunto qualche metro alla misura odierna. La condizione fisica però è buona e sono fiduciosa per il proseguo della stagione”. Nella gara giovanile, netta vittoria per un’altra vicentina, Sofia Panzarin (Atl. Vicentina) con 41.83. Il compagno di squadra di quest’ultima, Alex Lazzaretto vince invece il martello giovanile con 56.88, mentre nella gara assoluta la prima posizione è di Luca Marchiori (Assindustria Sport) con 56.12 che ha la meglio su Catalin Bodean (Atl. Vicentina), secondo con 55.62. A chiudere la lunga giornata di gare, le competizioni del disco: al maschile vittoria per Valerio Forgiarini (Assindustria Sport) con 54.45 (a poche decine di centimetri dal suo primato personale), nella gara giovanile Matteo Zordan (Atl. Vicentina) con 49.07, si lascia alle spalle il compagno di squadra e figlio d’arte, Pietro Dal Soglio (43.41).

“Quella di oggi è stata una bella giornata dedicata ai lanci, specialità sempre molto spettacolari – commenta il presidente di Atletica Silca Conegliano, Francesco Piccin – tra la pedana del giavellotto e la gabbia di disco e martello abbiamo assistito a gare molto belle, tecnicamente valide e con atleti che ritroveremo alla finale nazionale del campionato italiano di lanci lunghi invernali. Da sempre lo stadio comunale Soldan ha offerto grandi prestazioni proprio nei lanci. Ora non resta che attendere i prossimi appuntamenti organizzativi della nostra società, lo Junior Meeting del 25 aprile che vedrà in pista e dietro le quinte i giovani e poi, a giugno, il grande evento internazionale, il Meeting Città di Conegliano – Trofeo Fallai. Insomma, questa manifestazione dedicata ai lanci è solo il primo degli eventi una stagione ricca di atletica”.

Presenti l’assessore allo sport del Comune di Conegliano, Primo Longo e il consigliere del comitato regionale Veneto della Fidal, Mattia Picello, il dirigente di Atletica Silca Conegliano, Walter Fellet e il tecnico Andrea Meneghin.

L’evento, che ha visto al fianco di Atletica Silca Conegliano, il Comitato Regionale Veneto della Fidal, Maratona di Treviso Scrl (collaborazione tecnica), ha avuto il patrocinio della Città di Conegliano e il supporto dei partner Silca SpA, Banca Prealpi, Karhu, Reale Mutua, Bottega, De Coppi Lavorazioni Meccaniche, Gammasport e San Benedetto. All’evento hanno collaborato Silca Ultralite Vittorio Veneto e sezione coneglianese della Croce Rossa.

RISULTATI. UOMINI. Giavellotto: 1. Jordan Zinelli (Atl. Biotekna) 57.86, 2. Alessandro Ferro (Fiamme Oro Padova) 56.21, 3. Fabio Caldon (Assindustria Sport) 54.77. Giavellotto allievi-juniores: 1. Marco Bernardi (Atl. Vicentina) 68.62, 2. Filippo Peruch (Vittorio Atletica) 49.58, 3. Sirio Schiavon (Fiamme Oro Padova) 44.17. Martello: 1. Luca Marchiori (Assindustria Sport) 56.12, 2. Catalin Bodean (Atl. Vicentina) 55.62, 3. Andrea Barozzi (Lagarina Crus Team) 52.07. Martello juniores/allievi: 1. Alex Lazzaretto (Atl. Vicentina) 56.88, 2. Giacomo D’Alessandro (Aristide Coin Venezia 1949) 54.44, 3. Enrico Gazzato (Aristide Coin Venezia 1949) 51.18. Disco: 1. Valerio Forgiarini (Assindustria Sport) 54.45, 2. Giacomo Bona (Lagarina Crus Team) 44.81, 3. Lorenzo Crestani (Atletica Vicentina) 43.95. Disco juniores/allievi: 1. Matteo Zordan (Atl. Vicentina) 49.07, 2. Pietro Dal Soglio (Atl. Vicentina) 43.41, 3. Andrea Crestani (Atl. Vicentina) 42.23.

DONNE. Giavellotto: 1. Luisa Sinigaglia (Bracco Atletica) 49.57, 2. Anna Cervaro (Atl. Riviera del Brenta) 43.82, 3. Adele Toniutto (Team Treviso) 40.69. Giavellotto allieve-juniores: 1. Sofia Panzarin (Atl. Vicentina) 41.83, 2. Erica Alban (Atl. Vicentina) 36.82, 3. Andrea Morgana Fogato (Fiamme Oro Padova) 33.79. Martello: 1. Emily Conte (Atl. Riviera del Brenta) 56.59, 2. Serena Della Valentina (Atl. Riviera del Brenta) 45.49, 3. Giorgia Barbazza (Brugnera Friulintagli) 45.41. Martello juniores/allieve: 1. Luisa Franchin (Fiamme Oro Padova) 37.29, 2. Elsa Erculiani (Fondazione Bentegodi) 37.28, 3. Sofia Meggiato (Atl. Biotekna) 35.99. Disco: 1. Diletta Fortuna (Carabinieri) 48.94, 2. Emily Conte (Atl. Riviera del Brenta) 47.76, 3. Gloria Ava (Cus Trieste) 41.13. Disco juniores/allieve: 1. Alessia Boschetto (Atl. Libertas Sanp) 34.41, 2. Valentina Soligon (Atl. San Biagio) 33.557, 3. Caterina Marinello (Assindustria Sport) 33.15.