Anthea Vicenza Volley: trasferta siciliana a Catania

Serie A2 femminile girone B, per l’Anthea Vicenza Volley trasferta siciliana a Catania

Domenica alle 17 la squadra di Luca Chiappini affronta la Rizzotti Design nel terz’ultimo appuntamento di regular season. La guida al match

Prosegue senza sosta il rush finale di regular season per l’Anthea Vicenza Volley nel campionato di serie A2 femminile. Domenica alle 17 la squadra di Luca Chiappini sarà di scena in terra catanese ospite della Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania nel terz’ultimo impegno della stagione regolare. Le biancorosse sbarcano in Sicilia dopo il punto positivo centrato mercoledì a Casnate con Bernate a domicilio della Tecnoteam Albese Volley Como, frutto di tanto carattere e anche di buona pallavolo espressa, a maggior ragione tenendo conto dell’infermeria (fuori causa le opposte Caterina Errichiello e Lucrezia Lodi). Ora all’orizzonte un altro impegno importante in chiave classifica, contando poi il recupero di mercoledì in casa contro il Club Italia e la successiva trasferta calabrese a Soverato, mentre nell’ultima giornata Cheli e compagne osserveranno il turno di riposo.

“Arriviamo dal match a domicilio di Albese dove è arrivato un punto con una prova di carattere e anche di qualità- commenta coach Chiappini- Catania è una tappa molto importante per il nostro rush finale di regular season. Tuttavia, non sarà una partita facile: in casa la Rizzotti Design gioca bene e in questo periodo sta esprimendo una buona pallavolo, per questo sarà un match delicato per noi”.

L’AVVERSARIO – La Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania è allenata da Mauro Chiappafreddo e in classifica occupa il penultimo posto con 10 punti, davanti a Modica che chiude la graduatoria con 4, mentre l’Anthea è attualmente ottava con 17 punti, uno in più del Club Italia. “E’ un match importante – commenta coach Chiappafreddo – entrambe le squadre sono alla ricerca di punti per un finale di stagione che possa ripagare gli sforzi profusi dalle società e dalle giocatrici. Inseguiamo la salvezza, che sarebbe un traguardo importante per noi e per Vicenza e si lotta con tutte le forze che abbiamo . Mi auguro sia una bella partita”. Tra le individualità spiccano la banda argentina Daniela Bulaich e la centrale Serena Bertone ,entrambe in doppia cifra nel match d’andata.

GLI ARBITRI – A dirigere l’incontro tra Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania e Anthea Vicenza Volley saranno il primo arbitro Fabio Scarfò e il secondo arbitro Christian Palumbo.

ALL’ANDATA FINI’… – Nella sfida dello scorso 21 novembre al palazzetto di Vicenza l’Anthea vinse 3-1. Questo il tabellino dell’incontro.

ANTHEA VICENZA-RIZZOTTI DESIGN PALLAVOLO SICILIA CATANIA 3-1

(21-25, 25-15, 25-16, 25-17)

ANTHEA VICENZA VOLLEY: Pavicic 19, Piacentini 11, Errichiello 16, Rossini 15, Cheli 12, Eze 5, Norgini (L), Nardelli. N.e.: Furlan (L), Lodi, Pegoraro, Fiore, Caimi. All.: Chiappini L.

RIZZOTTI DESIGN PALLAVOLO SICILIA CATANIA: Bordignon 7, Catania 5, Conti A. 7, Bulaich 15, Bertone 16, Bridi, Bonaccorso (L), Conti M., Picchi, Oggioni. All.: Chiappafreddo

ARBITRI: Mesiano e Pasquali

NOTE: Durata set: 24’, 20’, 23’, 23’ per un totale di 1 ora 30 minuti di gioco

Anthea Vicenza Volley: battute sbagliate 5, ace 6, ricezione positiva 48% (perfetta 28%), attacco 43%, muri 9, errori 23

Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania: battute sbagliate 3, ace 5, ricezione positiva 43% (perfetta 27%), attacco 26%, muri 9, errori 18.

IL TURNO – Questo il programma della nona giornata di ritorno del girone B di serie A2 femminile (domenica ore 17 salvo variazioni indicate).

Ipag Sorelle Ramonda Montecchio-Eurospin Ford Sara Pinerolo

Lpm Bam Mondovì-Ranieri International Soverato (sabato ore 17)

Club Italia Crai-Cda Talmassons (sabato ore 16)

Itas Ceccarelli Group Martignacco-Tecnoteam Albese Volley Como

Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania-Anthea Vicenza Volley

Riposa: Egea Pvt Modica

LA CLASSIFICA – Cda Talmassons 42, Eurospin Ford Sara Pinerolo 40, Lpm Bam Mondovì 36, Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 32, Tecnoteam Albese Volley Como 26, Ranieri International Soverato, Itas Ceccarelli Group Martignacco 25, Anthea Vicenza Volley 17, Club Italia Crai 16, Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 10, Egea Pvt Modica 4.

COPERTURA MEDIA DEL MATCH – La partita sarà trasmessa in telecronaca diretta sul canale Youtube di Volleyball World.

Nella foto vicenzafotografia.it, un momento del match d’andata tra Vicenza e Catania

www.volley-vicenza.it