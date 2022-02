Anthea Vicenza Volley: recupero casalingo domani (mercoledì) alle 18,30

Serie A2 femminile girone B, per l’Anthea Vicenza Volley recupero casalingo contro il Club Italia Crai

Domani (mercoledì) alle 18,30 le ragazze di Luca Chiappini ospiteranno le azzurrine di Mencarelli nel penultimo appuntamento di regular season prima dei play out. La guida al match

Penultimo match di regular season per l’Anthea Vicenza Volley, con la squadra di Luca Chiappini che domani (mercoledì) scenderà in campo in A2 femminile nel recupero della terza giornata di ritorno del girone B (rinviata a suo tempo per Covid). L’appuntamento è per le 18,30 al palazzetto dello sport di Vicenza per il match contro il Club Italia Crai, con la squadra di Luca Chiappini che si appresta a chiudere il tour de force di stagione regolare, con ultima tappa domenica a Soverato prima di inseguire la salvezza attraverso i play out.

Cheli e compagne tornano davanti al pubblico amico dopo l’amara trasferta di domenica scorsa a Catania, con le biancorosse (alle prese con defezioni da infermeria) sconfitte 3-1 dalla Rizzotti Design dopo aver vinto il primo set e non aver sfruttato più di un’occasione per portare la sfida al tie break. Ora la partita contro le azzurrine, capaci di battere nell’ultimo turno la capolista Talmassons, agganciata in vetta da Pinerolo.

“In questa sfida – commenta coach Chiappini – ci sono punti importanti in palio in chiave play out, so che le ragazze danno come sempre tutto, anche se con un calendario così fitto non è sempre facile recuperare energie fisiche e mentali. Siamo sempre incerottati, ma cercheremo di fare del nostro meglio per questo appuntamento e in generale in questa settimana importante che si concluderà domenica con la difficile trasferta di Soverato. Il Club Italia è una squadra giovane, molto fisica, che nel proprio gioco ha garanzie in attacco e nel muro-difesa”.

Nell’occasione l’Anthea Vicenza Volley non potrà schierare per regolamento (trattandosi di un recupero) la nuova giocatrice turca Yeliz Başa.

L’AVVERSARIO – La formazione federale è allenata da Marco Mencarelli e in classifica precede di un punto Vicenza (18 a 17). Il gruppo è interamente giovanile seppur sostanzialmente eterogeneo nelle sue età, con atlete nate tra il 2002 e il 2006. Otto ragazze hanno fatto parte della rosa dell’Italia under 18 protagonista ai Mondiali in Messico centrando la medaglia d’argento.

GLI ARBITRI – A dirigere l’incontro tra Anthea Vicenza Volley e Club Italia Crai saranno il primo arbitro Maurizio Merli e il secondo arbitro Deborah Proietti.

ALL’ANDATA FINI’… – Nella sfida dello scorso del 23 ottobre al Centro Fipav “Pavesi” di Milano, l’Anthea Vicenza Volley la spuntò 3-1, conquistando la prima vittoria stagionale in A2. Questo il tabellino dell’incontro.

CLUB ITALIA CRAI-ANTHEA VICENZA VOLLEY 1-3

(23-25, 24-26, 25-20, 21-25)

CLUB ITALIA CRAI: Nervini 2, Acciarri 10, Pelloia, Ituma 13, Marconato 11, Adelusi 20, Ribechi (L), Giuliani 11, Esposito, Passaro, Barbero (L), Nwokoye. N.e.: Vighetto, Despaigne. All.: Mencarelli

ANTHEA VICENZA VOLLEY: Pavicic 15, Piacentini 8, Errichiello 12, Rossini 4, Cheli 13, Eze 7, Norgini (L), Nardelli 10, Caimi, Lodi, Fiore. N.e.: Furlan (L), Pegoraro. All.: Chiappini L.

ARBITRI: Claudia Lanza e Roberto Russo

NOTE: Durata set: 27’, 28’, 25’, 30’ per un totale di 2 ore e 1 minuto di gioco

Club Italia Crai: battute sbagliate 9,ace 5 ricezione positiva 41% (perfetta 34%), attacco 37%, muri 12, errori 27.

Anthea VicenzaVolley: battute sbagliate 13, ace 6, ricezione positiva 41% (perfetta 29%), attacco 36%, muri 11, errori 26.

LA CLASSIFICA – Eurospin Ford Sara Pinerolo, Cda Talmassons 43, Lpm Bam Mondovì 39, Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 32, Tecnoteam Albese Volley Como 29, Ranieri International Soverato, Itas Ceccarelli Group Martignacco 25, Club Italia Crai 18, Anthea Vicenza Volley 17, Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 13, Egea Pvt Modica 4.

I BIGLIETTI PER MERCOLEDI’ – I biglietti per la partita Anthea Vicenza Volley-Club Italia Crai avranno un costo di 10 euro (intero) e di 5 euro per il ridotto riservato ai giovani dai 12 ai 18 anni, mentre per diversamente abili e un accompagnatore l’ingresso è gratuito. Per informazioni e prenotazioni è possibile mandare un messaggio Whats App o inviare un sms al numero 338 8583870 (fino alle 13 di mercoledì). La biglietteria del palazzetto dello sport di Vicenza aprirà mercoledì alle 17,30 per il ritiro dei biglietti prenotati e per la vendita dei tagliandi eventualmente rimasti a disposizione. Si ricorda che per l’accesso al palazzetto sono obbligatori il Super Green Pass (dai 13 anni in su) e la mascherina FFP2 sempre indossata all’interno, oltre a rispettare il divieto di consumo di cibi e bevande all’interno del palazzetto.

SI SCHIACCIA PER “DONNA CHIAMA DONNA”- Prosegue il binomio Anthea Vicenza Volley-sociale, con la società biancorossa in prima linea non solo in campo pallavolistico ma anche a sostegno delle realtà del territorio per veicolare insieme messaggi importanti. Dopo la bella esperienza con l’AISM, il sodalizio del presidente Andrea Ostuzzi raddoppia in occasione del recupero contro il Club Italia Crai. Questo match, infatti, sarà dedicato a “Donna Chiama Donna”, centro di ascolto e di orientamento per donne in difficoltà. I volontari raccoglieranno le donazioni del pubblico e – come domenica scorsa – Vicenza Volley donerà il 10% dell’incasso della partita.

COPERTURA MEDIA DEL MATCH – La partita tra Anthea Vicenza Volley e Club Italia Crai sarà trasmessa in diretta sul canale Youtube di Volleyball World (link https://www.youtube.com/watch?v=ZumwWPEAkJA ).

Nella foto, un momento del match d’andata tra Club Italia Crai e Anthea Vicenza Volley

www.volley-vicenza.it