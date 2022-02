Anthea Vicenza Volley: primo step Modica

Serie A2 femminile girone B, parte lo sprint decisivo per l’Anthea Vicenza Volley: primo step Modica

Domenica alle 15,30 al palazzetto dello sport di Vicenza la squadra di Luca Chiappini affronta il fanalino di coda Egea Pvt. La guida al match

Uno sprint lungo due settimane con cinque step che decideranno il futuro biancorosso. Archiviato il primo trittico del mese, in A2 femminile l’Anthea Vicenza Volley si lancia nel febbraio di fuoco che la vedrà giocare cinque partite in quattordici giorni tra turni regolarmente in programma e recuperi di match precedentemente saltati causa-Covid. Primo appuntamento della “maratona biancorossa”, quello in programma domenica alle 15,30 al palazzetto dello sport di Vicenza con la squadra allenata da Luca Chiappini che affronterà l’Egea Pvt Modica, fanalino di coda del girone B. Per le venete, un crocevia importante per provare a risalire la classifica e conquistare punti preziosi per tuffarsi poi nella settimana che vedrà poi il recupero di mercoledì a domicilio della Tecnoteam Albese Volley Como e la sfida della domenica successiva a Catania. Una alla volta, però, con Vicenza che torna in campo dopo il ko di domenica scorsa a Martignacco (3-1) dove non è bastato un ottimo primo set.

“Modica – commenta il tecnico dell’Anthea Vicenza Volley Luca Chiappini – ha cambiato in parte il proprio assetto, invertendo le bande e talvolta le centrali per dare maggiore equilibrio alla formazione e può essere un avversario diverso dall’andata. Credo che molto dipenda dalla loro capacità in seconda linea, per questo credo che in generale il primo tocco possa essere un tema importante della partita. Egea Pvt in crescita? Sta sfruttando la continuità di lavoro e sicuramente verrà a Vicenza con la speranza di conquistare punti; dovremo essere bravi a smorzarla e far prevalere la nostra. Molto dipenderà dalla nostra capacità di gioco; l’approccio di domenica scorsa con il primo set a Martignacco è stato ottimo, poi dobbiamo crescere in continuità. Abbiamo smaltito un po’ le tossine della lunga sosta forzata e stiamo lavorando con costanza. Dovremo valutare le condizioni dell’opposta Caterina Errichiello, che domenica non ha terminato il match”.

L’AVVERSARIO – L’Egea Pvt Modica occupa l’ultimo posto del raggruppamento con 4 punti, frutto di una vittoria a Martignacco e di un tie break perso contro Albese, tutti nel girone di ritorno. Nell’ultimo turno, Modica ha ben figurato a Mondovì, dando battaglia e cedendo 3-1. In panchina c’è Enrico Quarta, con il 6+1 dell’Egea Pvt che in Piemonte ha visto Brioli in palleggio, M’Bra opposta, Gridelli e Antonaci coppia centrale, Salviato libero e con Herrera e Ferro in staffetta in banda in diagonale con Longobardi. Top scorer siciliana, M’Bra con 16 punti, con Gridelli ugualmente in doppia cifra a quota 14.

“La gara contro Vicenza – spiega coach Quarta – rappresenta una sfida impegnativa contro un roster organizzato e solido. Il nostro compito sarà quello di mettere in pratica in maniera costante le indicazioni tattiche prestabilite in maniera tale da limitare i punti di forza dell’avversario. Ho più volte parlato di costanza, che reputo sia una qualità indispensabile in questa categoria e che ti consente di competere e ti fa inevitabilmente avvicinare al successo. In vista del prossimo incontro sono ottimista e mi fido delle mie atlete, che covano grande voglia di riscatto e desiderio di esprimersi al massimo delle proprie possibilità”.

ALL’ANDATA FINI’… – Nella sfida dello scorso 17 novembre al PalaRizza di Modica, l’Anthea Vicenza Volley la spuntò 3-1 rimontando dopo il primo set perso. Questo il tabellino dell’incontro.

EGEA PVT MODICA-ANTHEA VICENZA 1-3

(25-20, 17-25, 15-25, 22-25)

EGEA PVT MODICA: Gridelli 13, Brioli, Longobardi 18, Antonaci 6, M’Bra 14, Herrera 6, Ferrantello (L), Salviato, Saccani, Bacciottini, Salamida 1. N.e.: Gulino, Ferro. All.: Quarta

ANTHEA VICENZA: Pavicic 7, Piacentini 13, Errichiello 16, Rossini 13, Cheli 16 Eze 2, Norgini (L), Nardelli. N.e.: Furlan, Lodi, Caimi, Pegoraro, Fiore. All.: Chiappini L.

ARBITRI: Guarneri e Scarfò

NOTE: Durata set: 26’, 23’, 22’, 31’, per un totale di 1 ora 56 minuti di gioco

Egea Pvt Modica: battute sbagliate 6, ace 4 ricezione positiva 58% (perfetta 26%), attacco 31%, muri 9, errori 28

Anthea Vicenza: battute sbagliate 7, ace 7, ricezione positiva 73% (perfetta 39%), attacco 39%, muri 6, errori 22.

IL TURNO – Questo il programma dell’ottava giornata di ritorno del girone B di serie A2 femminile (domenica ore 17 salvo variazioni indicate):

Ipag Sorelle Ramonda Montecchio-Itas Ceccarelli Group Martignacco

Ranieri International Soverato-Club Italia Crai

Eurospin Ford Sara Pinerolo-Tecnoteam Albese Volley Como (sabato ore 18)

Cda Talmassons-Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania (domenica ore 16)

Anthea Vicenza Volley-Egea Pvt Modica (domenica ore 15,30)

Riposa: Lpm Bam Mondovì.

LA CLASSIFICA – Cda Talmassons, Lpm Bam Mondovì 36, Eurospin Ford Sara Pinerolo 35, Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 30, Itas Ceccarelli Group Martignacco 24, Tecnoteam Albese Volley Como 23, Ranieri International Soverato 22, Club Italia Crai 16, Anthea Vicenza Volley 13, Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 10, Egea Pvt Modica 4.

I BIGLIETTI PER DOMENICA – I biglietti per la partita Anthea Vicenza Volley-Egea Pvt Modica avranno un costo di 10 euro (intero) e di 5 euro per il ridotto riservato ai giovani dai 12 ai 18 anni, mentre per diversamente abili e un accompagnatore l’ingresso è gratuito. Per informazioni e prenotazioni è possibile mandare un messaggio Whats App o inviare un sms al numero 338 8583870 (fino alle 12 di domenica). La biglietteria del palazzetto dello sport di Vicenza aprirà domenica alle 14,30 per il ritiro dei biglietti prenotati e per la vendita dei tagliandi eventualmente rimasti a disposizione. Si ricorda che per l’accesso al palazzetto sono obbligatori il Super Green Pass (dai 13 anni in su) e la mascherina FFP2 sempre indossata all’interno, oltre a rispettare il divieto di consumo di cibi e bevande all’interno del palazzetto.

SI SCHIACCIA PER L’AISM – La sfida di domenica avrà anche un importante risvolto benefico, con l’AISM (Associazione italiana sclerosi multipla) protagonista: i volontari dell’associazione raccoglieranno le donazioni del pubblico; inoltre, la società biancorossa devolverà il 10% dell’incasso di giornata.

COPERTURA MEDIA DEL MATCH – La partita sarà trasmessa in diretta sul canale Youtube di Volleyball World (link https://www.youtube.com/watch?v=MPDtYSfJ5ww ) con la telecronaca di Gianni Poggi e Mariella Cavallaro.

Nella foto, un momento del match d’andata tra Modica e Vicenza

