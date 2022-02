Anthea Vicenza Volley: domenica la trasferta friulana

Serie A2 femminile girone B, a Martignacco l’Anthea Vicenza Volley chiude il primo trittico del mese

Domenica alle 17 in terra friulana la squadra di Luca Chiappini insegue i primi punti del girone di ritorno. La guida al match

Si chiuderà con la trasferta friulana di domenica il primo trittico dell’intensissimo mese di febbraio dell’Anthea Vicenza Volley nel campionato di serie A2 femminile (girone B). Alle 17 a Martignacco (Udine) la squadra di Luca Chiappini sfiderà le padrone di casa targate Itas Ceccarelli Group nella settima giornata di ritorno, andando a caccia dei primi punti dopo il giro di boa. Per le biancorosse venete, si tratta del terzo match in otto giorni dopo i ko contro Pinerolo (3-0 domenica scorsa a Vicenza) e Mondovì (sconfitta in tre set nel recupero di mercoledì in terra piemontese).

In casa Anthea Vicenza Volley, a presentare la partita è il tecnico Luca Chiappini. “Cerchiamo – le sue parole – di ritrovare la nostra condizione atletica dopo la lunga sosta legata al Covid ma sappiamo che ci vorrà tempo per questo. Nel frattempo, però, proveremo a dare più regolarità ai sistemi di gioco. Dobbiamo lavorare in entrambe le fasi e tra gli obiettivi che abbiamo ci sono ritrovare un po’ gli automatismi in attacco e limitare gli errori. Andremo a Martignacco cercando di esprimere la pallavolo che abbiamo nelle corde in questo momento. Sfidiamo una squadra che viene da buoni risultati recenti e che per questo è in fiducia; è una formazione composta da giocatrici esperte che conoscono bene la categoria come per esempio Pascucci, Barbagallo, Carraro e le due centrali (Mazzoleni e Modestino)”.

L’AVVERSARIO – L’Itas Ceccarelli Group Martignacco è allenata da Marco Gazzotti (indisponibile nei recenti impegni a causa del Covid-19) e in classifica occupa il quinto posto condiviso con Albese a quota 21 punti, otto in più di Vicenza. Mercoledì scorso, le friulane – seppur in emergenza – hanno saputo espugnare in quattro set il campo del Club Italia. Nell’occasione, assenti per infortunio la palleggiatrice Roberta Carraro e il libero Alice Barbagallo (rimpiazzate da Chiara Ghibaudo e Agata Tellone), che dovrebbero essere fuori causa anche domenica. A Mondovì non ha giocato nemmeno la schiacciatrice Giovanna Milana (sostituita da Sara Cortella), che invece sembra sulla via del recupero contro l’Anthea. Per il resto, i pilastri sono Giulia Pascucci in banda, le centrali Monica Mazzoleni e Dalila Modestino e la diagonale completata dall’opposta Aurora Rossetto.

“Vicenza – commenta coach Gazzotti – è una squadra che come noi si gioca le chance di accesso alla Poule promozione e lotterà con il coltello tra i denti. Sarà una battaglia come all’andata e dovremo essere bravi a portare la gara dalla nostra parte. Mi aspetto di continuare sul trend positivo iniziato nel derby di Santo Stefano”.

GLI ARBITRI – A dirigere l’incontro tra Itas Ceccarelli Group Martignacco e Anthea Vicenza Volley saranno il primo arbitro Maurina Sessolo e il secondo arbitro Luca Cecconato.

ALL’ANDATA FINI’… – Nella sfida dello scorso 14 novembre, Martignacco si impose in tre set al palazzetto dello sport di Vicenza. Questo il tabellino dell’incontro.

ANTHEA VICENZA-ITAS CECCARELLI GROUP MARTIGNACCO 0-3

(17-25, 19-25, 19-25)

ANTHEA VICENZA: Rossini 8, Cheli 6, Eze 2, Pavicic 2, Piacentini 5, Errichiello 6, Norgini (L), Caimi, Lodi 2, Nardelli 7. N.e.: Furlan (L), Fiore, Pegoraro. All.: Chiappini L.

ITAS CECCARELLI GROUP MARTIGNACCO: Mazzoleni 9, Carraro 3, Cortella 8, Modestino 8, Rossetto 11, Milana 12, Barbagallo (L), Tellone, Pascucci 2, Ghibaudo, Eckl 1. N.e.: Zorzetto. All.: Gazzotti

ARBITRI: Fontini e Sibio

NOTE: Durata set 23’, 27’, 27’ per un totale di 1 ora 17 minuti di gioco

Anthea Vicenza: battute sbagliate 5, ace 1, ricezione positiva 64% (perfetta 37%), attacco 26%, muri 6, errori 21

Itas Ceccarelli Group Martignacco: battute sbagliate 6, ace 6, ricezione positiva 63% (perfetta 44%), attacco 35%, muri 8, errori 17.

IL TURNO – Questo il programma della settima giornata di ritorno del girone B di serie A2 femminile (domenica ore 17 salvo variazioni indicate):

Eurospin Ford Sara Pinerolo-Cda Talmassons

Ranieri International Soverato-Ipag Sorelle Ramonda Montecchio

Itas Ceccarelli Group Martignacco-Anthea Vicenza Volley

Club Italia Crai-Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania (sabato ore 15)

Lpm Bam Mondovì-Egea Pvt Modica (ore 15,30)

Riposa: Tecnoteam Albese Volley Como.

LA CLASSIFICA – Cda Talmassons 35, Eurospin Ford Sara Pinerolo 33, Lpm Bam Mondovì 30, Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 29, Tecnoteam Albese Volley Como, Itas Ceccarelli Group Martignacco 21, Ranieri International Soverato 20, Club Italia Crai 15, Anthea Vicenza Volley 13, Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 7, Egea Pvt Modica 4.

COPERTURA MEDIA DEL MATCH – La partita tra Itas Ceccarelli Group Martignacco e Anthea Vicenza Volley sarà trasmessa in telecronaca diretta sul canale Youtube di Volleyball World (link https://www.youtube.com/watch?v=73TomfR_7Cg ).

Nella foto vicenzafotografia.it, un momento del match d’andata tra Vicenza e Martignacco

www.volley-vicenza.it