Anthea Vicenza Volley conclude la regular season a Soverato – Serie A2 femminile girone B

Domenica alle 16 le biancorosse di Luca Chiappini – che nell’ultimo turno riposeranno – sfidano le calabresi battute all’andata prima di prepararsi ai play out all’orizzonte. La guida al match

Ultimo impegno di regular season per l’Anthea Vicenza Volley, che domenica alle 16 sarà di scena al PalaScoppa di Soverato per sfidare le padrone di casa calabresi targate Ranieri International e battute all’andata 3-1. La squadra allenata da Luca Chiappini chiude così un incredibile tour de force che l’ha vista giocare cinque partite nell’arco di 15 giorni, l’ultima mercoledì scorso in casa contro il Club Italia Crai, regolato al tie break dopo un vantaggio biancorosso di 2-0 e agganciato in classifica a quota 19 punti. Per Cheli e compagne, si tratta dell’ultima tappa della stagione regolare, dato che Vicenza riposerà nell’ultimo turno, mentre all’orizzonte ci sono i play out, viatico ora obbligato per la salvezza.

In casa Anthea Vicenza Volley (sempre alle prese con l’infermeria), a presentare la sfida è coach Chiappini. “Soverato – le sue parole – è una formazione che fa dell’energia e del carattere un tratto fondamentale della propria squadra; all’andata con noi aveva debuttato la nuova palleggiatrice Saveriano, che nel corso del tempo ha dato più regolarità ai sistemi di gioco della Ranieri International. In casa, oltretutto, Soverato può contare anche sul calore del pubblico e il PalaScoppa si è confermato un campo difficile per tante formazioni. In questo nostro ultimo impegno di regular season in palio ci sono punti importanti per la successiva fase play out che ci attende. In questa partita, cerchiamo di confermare le cose buone viste mercoledì contro il Club Italia: la nostra fase break ha funzionato molto bene, in particolar modo l’asse muro-difesa-contrattacco”.

L’AVVERSARIO – La Ranieri International Soverato è allenata da Bruno Napolitano e, come all’andata, sfida Vicenza dopo un periodo non positivo, ora costellato da tre sconfitte consecutive. In classifica, le calabresi condividono il sesto posto del girone B con Martignacco a quota 25 punti, con le stesse friulane che saranno l’ultimo avversario di Soverato in stagione regolare. A suonare la carica in casa calabrese è il presidente Antonio Matozzo, che crede in un successo pieno. “Sarà una sfida delicata e allo stesso tempo troppo importante per noi. Vincere significherebbe fare un bel passo avanti in classifica in vista dei play off”.

GLI ARBITRI – A dirigere l’incontro tra Ranieri International Soverato e Anthea Vicenza Volley saranno il primo arbitro Walter Stancati e il secondo arbitro Eustachio Papapietro.

ALL’ANDATA FINI’… – Nella sfida dello scorso 28 novembre al palazzetto di Vicenza l’Anthea la spuntò 3-1, rimontando il set iniziale di svantaggio. Questo il tabellino dell’incontro.

ANTHEA VICENZA VOLLEY- RANIERI INTERNATIONAL SOVERATO 3-1

(20-25, 25-20, 25-23, 25-23)

ANTHEA VICENZA VOLLEY: Pavicic 22, Piacentini 14, Errichiello 16, Rossini 4, Cheli 11, Eze 3, Norgini (L), Nardelli 7. N.e.: Furlan (L), Lodi, Pegoraro, Fiore, Caimi. All.: Di Rauso

RANIERI INTERNATIONAL SOVERATO: Badalamenti 10, Riparbelli 8, Foucher 20, Buffo 19, Tajè 4, Saveriano 2, Ferrario (L), Quarchioni 1, Ascensao Silva M. 2, Mennecozzi. N.e.: Gabbiadini, Ascensao Silva R.. All.: Napolitano

ARBITRI: Marconi e Pernpruner

NOTE: Durata set 26’, 26’, 27’, 26’ per un totale di 1 ora 45 minuti di gioco

Anthea Vicenza Volley: battute sbagliate 9, ace 10, ricezione positiva 64% (perfetta 36%), attacco 35%, muri 17, errori 25

Ranieri International Soverato: battute sbagliate 13, ace 2, ricezione positiva 48% (perfetta 20%), attacco 36%, muri 9, errori 18.

IL TURNO – Questo il programma della penultima giornata di ritorno del girone B di serie A2 femminile (domenica ore 17 salvo variazioni indicate):

Tecnoteam Albese-Lpm Bam Mondovì

Eurospin Ford Sara Pinerolo-Itas Ceccarelli Group Martignacco

Cda Talmassons-Ipag Sorelle Ramonda Montecchio rinviata

Ranieri International Soverato-Anthea Vicenza Volley (ore 16)

Club Italia Crai-Egea Pvt Modica (ore 15,30)

Riposa: Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania.

LA CLASSIFICA – Eurospin Ford Sara Pinerolo 46, Cda Talmassons 43, Lpm Bam Mondovì 39, Tecnoteam Albese Volley Como, Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 32, Ranieri International Soverato, Itas Ceccarelli Group Martignacco 25, Club Italia Crai, Anthea Vicenza Volley 19, Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 16, Egea Pvt Modica 4.

COPERTURA MEDIA DEL MATCH – La partita sarà trasmessa in diretta sul canale Youtube di Volleyball World (link https://www.youtube.com/watch?v=_Z5pBJIl7os ).

B2 – Domani (sabato) alle 20,30 nella palestra del liceo Quadri a Vicenza le giovani biancorosse di Vicenza Volley sfideranno la Laserjet Orgiano nella diciottesima giornata del girone E di serie B2 femminile.

Nella foto vicenzafotografia.it, un momento del match d’andata tra Vicenza e Soverato

