Animal City: il rispetto degli animali passa dalle nuove generazioni

Laboratori interattivi gratuiti sul tema per bambini e famiglie nelle biblioteche vicentine

Incoraggiare i più piccoli alla conoscenza degli animali che popolano le nostre città per sensibilizzarli al loro rispetto. È questo uno degli obiettivi principali del progetto Animal City di Pleiadi e Children’s Museum Verona, che prenderà ufficialmente il via dal prossimo 3 marzo a partire dalla provincia di Vicenza, con una serie di venti appuntamenti nelle biblioteche cittadine dedicati ai bambini e alle loro famiglie.

Un progetto strutturato in più azioni, realizzato con il sostegno di Fondazione Cariverona e la collaborazione, della Rete Biblioteche Vicentine per questa prima fase dell’iniziativa, che avrà lo scopo di stimolare e coinvolgere i bambini del territorio alla scoperta degli animali che vivono in ambienti antropici.

I primi appuntamenti laboratoriali di Animal City prevederanno diverse attività didattiche dallo stampo fortemente pratico all’interno delle biblioteche del territorio vicentino, presidio sociale e culturale pienamente contestualizzato all’interno del progetto. I bambini apprenderanno come cooperare tra di loro grazie alla scienza, sviluppando il proprio senso di comunità e cittadinanza attiva.

«Le biblioteche civiche sono presidi culturali e sociali che abbracciano tutto il territorio della Provincia di Vicenza e che giornalmente accolgono i cittadini di ogni età per offrire attività di svago e di approfondimento. Quale luogo migliore, quindi, in cui organizzare laboratori per approfondire la conoscenza del territorio che abitiamo?» le parole del consigliere provinciale con delega alla Cultura Marco Guzzonato. «Nelle biblioteche i bambini troveranno un ambiente accogliente in cui sperimentare la scienza attraverso i laboratori di Pleiadi e Children’s Museum, ma anche attraverso tanti libri a tema».

Gli appuntamenti in biblioteca sono una delle diverse azioni che comporranno complessivamente il progetto Animal City, che culminerà nella realizzazione di una mostra didattica temporanea, visitabile presso il Children’s Museum Verona a partire da settembre e dedicata al rapporto tra città e animali, domestici e non.

Le altre azioni che costituiscono l’ambizioso programma di Animal City saranno sinergiche e studiate per coinvolgere tutte le province del territorio con interventi che coinvolgeranno direttamente la cittadinanza attraverso iniziative come i “bioblitz”, vere e proprie attività di censimento della fauna urbana sotto la guida di esperti naturalisti, sfruttando le potenzialità offerte dalla citizen science.

Con l’arrivo della primavera, inoltre, i bambini avranno l’opportunità di cooperare alla realizzazione della mostra Animal City, grazie a un ricco calendario di laboratori creativi ospitati all’interno degli spazi del Children’s Museum Verona.

«Animal City sarà una mostra che prenderà forma dalla co-progettazione diretta dei bambini, protagonisti del museo e attori in prima persona della presa di coscienza necessaria per tutelare la natura che ci circonda» spiega Alessio Scaboro, direttore creativo del museo veronese.

Alla mostra, visitabile dal prossimo settembre al museo, farà seguito anche una “Guida Galattica agli Animali di Città”, opuscolo distribuito gratuitamente e scaricabile dal portale del progetto. La guida rappresenterà uno strumento in più per sensibilizzare il pubblico sul tema della fauna urbana e della sua tutela e gestione responsabile, caratterizzata da un linguaggio comprensibile anche per i piccoli lettori.

«Il Bando FORMAT testimonia il nostro impegno a sostegno di percorsi strutturati di sensibilizzazione ed educazione ambientale rivolti alle giovani generazioni» evidenzia la responsabile dell’Area Attività Istituzionali della Fondazione Cariverona Marta Cenzi «contribuendo alla realizzazione con Animal City di 21 idee progettuali nelle cinque province in cui siamo chiamati ad operare. Un impegno che abbiamo rinnovato con una seconda edizione del bando, aperta alla partecipazione sino al prossimo 4 aprile».

Per tutte le informazioni sul progetto e per iscriversi ai laboratori ospitati dalla Rete Biblioteche Vicentine è possibile consultare il sito del Children’s Museum Verona alla sezione dedicata al progetto Animal City: https://www.cmverona.it/animal-city/

Appuntamenti nel vicentino:

DOVE QUANDO

Biblioteca Civica Grumolo delle Abbadesse 03.03.2022 10.03.2022

Biblioteca Civica “Bortoli” Schio 04.03.2022 07.04.2022

Biblioteca Civica Villa Valle Valdagno 05.03.2022 12.03.2022

Biblioteca Civica Grisignano di Zocco 07.03.2022 09.03.2022

Biblioteca Civica Brendola 08.03.2022 25.03.2022

Biblioteca Comunale Piovene Rocchette 11.03.2022 02.04.2022

Biblioteca Civica Zanè 14.03.2022

Biblioteca Civica Bassano del Grappa 19.03.2022 26.03.2022

Biblioteca Civica Thiene 21.03.2022

Biblioteca Civica Brogliano 30.03.2022 08.04.2022

Biblioteca Civica Chiampo 31.03.2022

Biblioteca “Bedeschi” Arzignano 04.04.2022

LE ISTITUZIONI

Children’s Museum Verona è un museo dei bambini da 0 a 12 anni, interattivo e ad alto contenuto esperienziale a tema STEAM, nato per stimolare la curiosità e la fame di conoscenza delle nuove generazioni.

Rete Biblioteche Vicentine

La Rete Biblioteche Vicentine è un’unica grande biblioteca virtuale, che raccoglie 106 biblioteche di 92 comuni berici, con oltre 200 professionisti, i bibliotecari.

Le biblioteche vicentine sono luoghi vivi, dinamici, al passo coi tempi, presidi culturali diffusi capillarmente su tutto il territorio, punti di incontro per condividere idee, soddisfare curiosità, reperire informazioni, curare la formazione personale, partecipare a diversi progetti.

In ciascuna biblioteca di RBV si possono trovare, gratuitamente: romanzi e saggi, riviste, cd musicali, dvd, audiolibri, e-book, materiali speciali per persone con difficoltà audio-visive, libri di storia e cultura locale; il tutto per bambini, ragazzi e adulti. RBV: un’unica rete, un unico catalogo, con oltre un milione e mezzo di documenti, e un unico sistema di circolazione dei materiali.

Fondazione Cariverona

Dal 1991, Fondazione Cariverona è impegnata nell’attivazione, sostegno e promozione di progetti di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico. La sfida di ogni giorno è quella di “generare cambiamento” facendo leva sul valore territoriale accanto a organizzazioni che per vocazione incontrano donne e uomini – più o meno giovani, più o meno fragili – ne comprendono i bisogni e li supportano nella loro crescita ed emancipazione: energie e capacità messe a fattor comune, con l’obiettivo di aggiungere quote crescenti di valore non finanziario, attraverso l’attivazione di reti e la partnership progettuale.