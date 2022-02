A scuola con il Ministro: Giovannini e studenti a confronto sulla mobilità sostenibile

“A scuola con il Ministro”, l’11 febbraio Giovannini e studenti a confronto sulla mobilità sostenibile.

Incontro online organizzato da veloCittà in collaborazione con il Comune di Vicenza e il supporto del liceo Quadri e della scuola Muttoni.

“A scuola con il Ministro”, è il titolo dell’incontro online dedicato alla mobilità sostenibile, che si svolgerà venerdì 11 febbraio alle 10 mettendo a confronto il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini e gli alunni del liceo G. B. Quadri e della scuola secondaria di primo grado F. Muttoni. L’iniziativa è stata lanciata e organizzata da veloCittà in collaborazione con il Comune di Vicenza e il supporto dei due istituti.

“Discutere di mobilità sostenibile – afferma l’assessore all’ambiente Simona Siotto – è fondamentale per sensibilizzare e favorire lo sviluppo di comportamenti e abitudini volti a ridurre l’impatto sull’ambiente. Ringrazio quindi il ministro Giovannini per la disponibilità dimostrata e veloCittà per l’organizzazione di questa iniziativa che coinvolge non solo le autorità pubbliche, ma soprattutto i giovani studenti, protagonisti delle battaglie sul cambiamento climatico e vero motore che deve ispirare il nostro impegno quotidiano”.

“Il tema della mobilità sostenibile – sottolineano Enrico Bisogno e Paolo Zancan di veloCittà – è al centro dell’attenzione dell’opinione pubblica. Molte iniziative, a iniziare dal Pnrr, puntano a trovare soluzioni alle sfide del cambiamento climatico, ma anche a tutti i problemi posti da un modello di mobilità incentrato sull’auto. Tuttavia, se le amministrazioni pubbliche possono (e devono) fare molto per promuovere una mobilità più sostenibile, molto possiamo fare anche noi con i nostri comportamenti individuali e collettivi.”

L’incontro, condotto dal giornalista Antonio Di Lorenzo, sarà aperto dal saluto dell’assessore all’ambiente Simona Siotto, delegata dal sindaco di Vicenza. La parola passerà quindi al ministro, che esporrà brevemente le sue proposte in materia. Giovannini, prima di diventare ministro, ha promosso l’Alleanza per lo Sviluppo sostenibile, una grande coalizione della società civile italiana a supporto dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

I veri protagonisti, però, saranno gli studenti, che interrogheranno il ministro attraverso le loro domande preparate assieme ai professori. Sarà effettuato anche un veloce sondaggio online per capire cosa pensano i ragazzi dei problemi sul tappeto, rispondendo a una domanda: “se foste voi al posto del ministro, cosa fareste?” Le conclusioni dell’incontro saranno tratte dai due dirigenti scolastici, Paolo Iacolino e Margherita Ricciardi.

VeloCittà è un progetto promosso da 15 associazioni di Vicenza che propone attività ed eventi per lanciare un forte messaggio a favore di una mobilità sostenibile e a misura delle persone. Le associazioni sono al lavoro per preparare ‘veloCittà22: il festival in bicicletta!’ che si terrà il 28-29 maggio a Campo Marzo.

L’incontro si potrà seguire nelle pagine YouTube e Facebook di veloCittà.

Per informazioni su veloCittà: https://www.velocitta.it/home