A San Vito di Marostica lavori di pulizia e ripristino dei fossi

Nuovi interventi di riqualificazione idraulica in zona San Vito di Marostica. Nello specifico, nell’omonima via, si procederà alla pulizia e al ripristino dei fossi di raccolta di acque piovane. I lavori, realizzati dal Consorzio di Bonifica Brenta in collaborazione con il Comune, sono programmati per la prossima settimana e nell’occasione, dal 28 febbraio al 4 marzo, la strada verrà chiusa al traffico.

“Interveniamo ancora una volta in una zona molto fragile di Marostica che necessita periodicamente di manutenzione e di lavori di ripristino – commenta il sindaco Matteo Mozzo – Anche in questo caso è stata fondamentale la collaborazione fra Consorzio e Comune che permetterà un risparmio nei costi grazie alla condivisione di mezzi ed operai. Il costo dei lavori è di circa 5.000 euro. Sarebbero stati sicuramente il triplo con un appalto esterno”.

“È volontà dell’amministrazione, dove possibile, ripristinare l’antica rete di fossi che salvaguardava il nostro territorio – spiega il consigliere Michele Parise – Purtroppo molti di questi corsi sono stati interrati con gravi conseguenze nell’equilibrio idraulico. L’intervento di San Vito è volto a recuperare questo sistema fondamentale soprattutto per contenere gli allagamenti”.

In questi anni il quartiere a Sud della cittadina è stato interessato da importanti lavori relativi alla sicurezza idraulica. Fra tutti, il risezionamento dell’alveo dello scolo Torresino, con il rifacimento di tutti i ponticelli e gli attraversamenti, per un investimento di 500.000 euro. L’opera, già ultimata, sarà inaugurata a breve.