8 Comuni insieme per il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale

Il 20 febbraio la “prima” del filmato creato insieme, in primavera il Paesc 2022-2030

Caldogno – 16 febbraio 2022

La giornata ecologica in programma domenica 20 febbraio in diversi Comuni vicentini segnerà anche la “presentazione ufficiale” dell’importante collaborazione avviata nei mesi scorsi tra otto amministrazioni, nel segno del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale: quelle di Caldogno, Costabissara, Creazzo, Gambugliano, Isola Vicentina, Montecchio Maggiore, Monteviale, Sovizzo. In questa giornata, infatti, i canali social di questi Comuni trasmetteranno in anteprima un filmato didattico sulle buone pratiche del risparmio energetico domestico, nato dalla collaborazione reciproca con il supporto tecnico dello studio Sogesca di Rubano. Nel video, della durata di circa 10 minuti, saranno fornite pillole informative utili per ottimizzare i consumi energetici nelle proprie abitazioni, oltre ad alcune indicazioni per usufruire di bonus e sgravi fiscali legati agli interventi di efficientamento energetico.

Verrà inoltre introdotto l’importante tema del Paesc: il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima che questi otto Comuni hanno deciso di sviluppare insieme in maniera coordinata, avvalendosi della consulenza dello studio Sogesca. Il piano, che prevede progetti e linee d’azione che impegneranno i Comuni fino al 2030, è in fase di sviluppo da poco più di un anno, e sarà ultimato entro la prossima primavera per divenire subito operativo.

«Come sempre, il confronto e la condivisione permettono di andare oltre i limiti di un singolo Comune, sviluppando una programmazione più ampia, ambiziosa e con maggiori ricadute positive per la collettività – sottolinea l’assessore all’ecologia del Comune di Caldogno, Paolo Meda -. Con il filmato didattico che proietteremo per la prima volta domenica, saremo felici di cominciare già a rendere partecipi e consapevoli i cittadini dell’importanza e dell’utilità di questo progetto condiviso su larga scala, così decisivo per la qualità della vita futura di tutti noi e per la tutela dell’ambiente che lasceremo in eredità ai nostri figli».