Zanè: Premio Eccellenti Pittori – Brazzale a “Bevadoro” di Matteo Massagrande

ARTE: “ “BEVADORO”. E’ DI MATTEO MASSAGRANDE E SUSCITA LA NOSTALGIA DI UN’ETA’ DELL’ORO IL QUADRO PIU’ BELLO DEL 2021

Il pittore padovano si aggiudica la ottava edizione del Premio Eccellenti Pittori – Brazzale

Il quadro più bello del 2021 è “Bevadoro” di Matteo Massagrande. Lo ha decretato la giuria del Premio Eccellenti Pittori – Brazzale, giunto al traguardo dell’ottava edizione. L’opera del maestro padovano (è nato nella città del Santo nel 1959) è stata scelta all’interno di una rosa di dodici quadri tutti dipinti negli ultimi dodici mesi, pubblicati dal sito Eccellenti Pittori e poi selezionati come i più rappresentativi della recentissima produzione pittorica italiana. “Bevadoro” rappresenta l’interno di una villa situata nella località veneta così denominata, trasfigurato dallo sguardo poetico dell’artista ed eternato grazie a una tecnica complessa e difficile, quasi alchemica, che la lunga didascalia lascia soltanto intravedere: “Tempera, resine oleose, acrilico e pigmenti in polvere su tavola”.

“Massagrande è il Maestro delle Stanze, i suoi interni sontuosi e deserti fanno vibrare in noi la nostalgia di un’età dell’oro: nello specifico caso del capolavoro premiato la presenza nel titolo del nobile metallo ci mette subito sull’avviso… E’ uno degli artisti più colti che conosca, nei suoi quadri oltre alla grande pittura percepisco la grande letteratura, innanzitutto Proust. Considero il suo lavoro, fra l’altro assai apprezzato a livello internazionale, una lunga, raffinatissima ricerca del tempo perduto e di un Veneto perduto” spiega l’ideatore del premio Camillo Langone.

La giuria dell’ottava edizione del Premio Eccellenti Pittori-Brazzale è composta, oltre che dai fondatori Camillo Langone e Roberto Brazzale, da sedici illustri esponenti dell’industria e dell’impresa d’eccellenza, attivi nei più diversi settori: Luciano Barbetta (Barbetta Industria Abbigliamento), Giovanni Baroni (X3 Energy), Marco Bartolomei (8a+ Investimenti), Corrado Beldì (Laterlite), Mario Carraro (Carraro), Roberta Casagrande (Casagrande), Franco Debenedetti, Giovanni Gregoletto (Cantine Gregoletto), Angelo Inglese (G. Inglese Sartoria), Barbora Kralikova, Silvano Merlatti (Fila Sport Australia), Savino Muraglia (Frantoio Muraglia), Massimo Piombo (MP Massimo Piombo), Fabio Spinosa Pingue (Pingue Group), Francesco Tavassi (Temi Spa), Andrea Tovo (Mut Meccanica Tovo).

Il Premio Eccellenti Pittori–Brazzale oltre al riconoscimento dedicato al miglior quadro dell’anno organizza biennalmente, presso il Museo Le Carceri di Asiago, mostre fisiche aventi l’obiettivo di presentare al pubblico la produzione pittorica più recente. L’ultima si è svolta nel 2021 con il titolo “Veneto Felice” e opere tutte realizzate espressamente. (www.eccellentipittorimostra.it)

Fra i grandi premi italiani d’arte, Eccellenti Pittori-Brazzale è l’unico dedicato esclusivamente alla pittura. Inoltre è il solo la cui giuria non sia formata da addetti ai lavori, bensì da illustri amanti del bello. La libertà di una giuria al contempo qualificata e disinteressata, l’assenza di discriminazioni riguardanti età, stile, curriculum, la non richiesta di quote di iscrizione o di disponibilità delle opere rendono possibile offrire il panorama più completo della migliore produzione pittorica odierna. Ideato da Camillo Langone, curatore del sito e del progetto Eccellenti Pittori, con il sostegno del Gruppo caseario Brazzale, storica azienda casearia fondata nel 1784, con forte sensibilità green e una grande passione per l’arte e il bello, Eccellenti Pittori – Brazzale è un vero “diario della pittura italiana vivente”.

Matteo Massagrande

Padova 1959. Pittore, incisore, profondo conoscitore della storia dell’arte e delle antiche tecniche pittoriche, ha iniziato a esporre giovanissimo. Limitandosi agli ultimi anni è stato protagonista di mostre personali a Budapest, Lubiana, Augusta, Londra, Barcellona, Madrid, Beirut, Hong Kong, Taipei, Seoul, New York, Charlottesville, San Francisco, Melbourne: è pertanto uno dei pittori italiani più presenti all’estero. Nel 2011 il New York Times gli ha dedicato l’apertura dello speciale Arte e la Biennale di Venezia lo ha accolto nel Padiglione Italia curato da Vittorio Sgarbi. Recentemente alcune sue incisioni sono entrate a far parte del Gabinetto delle Stampe degli Uffizi di Firenze. Oltre a numerosi critici d’arte (uno su tutti: Edward Lucie-Smith) hanno scritto di lui Paolo Crepet, Milena Milani, Ermanno Olmi, Enzo Siciliano, Mario Rigoni Stern… Vive tra Padova e Hajós, in Ungheria.

“C’è qualcosa di diverso e di impalpabile nella tua pittura che ha a che fare coll’idea del tempo. O meglio: col sentimento del tempo. Nei tuoi quadri, ogni cosa evocata è lì sospesa in quell’istante infinito che è l’incanto della poesia” Ermanno Olmi

Camillo Langone

Camillo Langone vive a Parma, dopo avere collezionato un buon numero di città (Potenza, Vicenza, Verona, Caserta, Viterbo, Pisa, Bologna, Reggio Emilia, Trani…). Ha pubblicato dieci libri fra i quali “Eccellenti Pittori. Gli artisti italiani di oggi da conoscere, ammirare, collezionare” (Marsilio). Scrive sul Foglio (sulle cui pagine ha inventato la figura del critico liturgico recensendo più di 200 messe) e su Il Giornale, occupandosi in particolar modo di letteratura, architettura, enogastronomia, oltre che ovviamente di arte contemporanea.

Brazzale Spa

Attiva nel mondo del latte già dal 1784, Brazzale Spa è la più antica azienda familiare italiana del settore lattiero caseario, originaria dell’Altopiano di Asiago, in attività ininterrotta da ben otto generazioni. Oggi il gruppo vanta sei insediamenti produttivi sparsi in tutto il mondo, in Italia, Repubblica Ceca, Brasile e Cina e impiega complessivamente oltre 900 dipendenti, per un fatturato complessivo, nel 2020, pari a circa 205 milioni di euro, di cui oltre un terzo esportato dall’Italia nel mondo. Opera sul mercato con i marchi: Burro delle Alpi, Burro Fratelli Brazzale, Zogi, Verena, Alpilatte, Brazzale, Silvipastoril e Gran Moravia. Dal 2003, a Litovel, in Moravia (Repubblica Ceca), produce il formaggio Gran Moravia, stagionato in Italia. A Zanè (Vi), dal 1898, il gruppo ha la sede principale ed il burrificio Burro delle Alpi. A seguito della fusione con la famiglia Zaupa, a Monte di Malo (Vi) realizza provoloni, Provolone Valpadana Dop, paste filate e pressate, Asiago Dop. Tutti i prodotti del caseificio di Litovel vengono prodotti con il latte della Filiera Ecosostenibile Brazzale, che nel 2011 ha ottenuto la certificazione di tracciabilità secondo le norme UNI EN ISO 22005:2008. Sempre in Repubblica Ceca, Brazzale ha realizzato la catena di negozi propri con insegna La Formaggeria Gran Moravia, che oggi conta 22 punti vendita, più di 150 commessi, per oltre 1.500.000 clienti all’anno, con oltre il 70% del venduto importato dall’Italia. Nel 2012 ha creato a Shanghai una propria unità commerciale e, nel novembre dell’anno successivo, ha aperto un punto vendita sempre a marchio La Formaggeria Gran Moravia. Nel 2014, a Pechino, Brazzale ha sviluppato un caseificio di formaggi freschi per il mercato locale. Nel 2018, in Italia, ha avviato un progetto di apertura di temporary store con il brand “A TUTTO BURRO”, che conta già due punti vendita al dettaglio, ad Asiago e Vicenza. Nel 2019 il gruppo Brazzale diventa Carbon Neutral, con la compensazione delle emissioni di carbonio di tutti i suoi stabilimenti nel mondo, grazie alla piantagione, in Brasile, di 1,5 milioni di alberi. Presente in oltre 56 paesi, il gruppo Brazzale raccoglie direttamente dalla stalla circa 200.000.000 di Kg di latte, che lavora nei propri caseifici, in Italia e Repubblica Ceca. Da molti anni è impegnata nello sviluppo di innovative filiere agroalimentari, caratterizzate da efficienza produttiva e sostenibilità ambientale come “La Filiera Ecosostenibile Gran Moravia”, in Repubblica Ceca, e il “Pascolo Riforestato Silvipastoril”, in Brasile.