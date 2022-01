Vicenza, viale Sant’Agostino: auto rovesciata contro il guardrail

Poco prima dell’alba di domenica, i vigili del fuoco sono intervenuti in viale Sant’Agostino a Vicenza per un’auto finita rovesciata su un fianco contro il guardrail, dopo la perdita di controllo da parte del conducente rimasto ferito. I pompieri arrivati con il personale di prima partenza, hanno messo in sicurezza la Ford Fiesta e il guardrail, mentre il conducente riuscito a venire fuori autonomamente è stato preso in cura dal personale del SUEM e portato in pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Sul posto la polizia per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.